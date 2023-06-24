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MLB／大聯盟主席曝來年海外賽規畫 選項之一有台灣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟主席曼弗瑞。 美聯社
大聯盟主席曼弗瑞。 美聯社

紅雀、小熊隊明天起在英國倫敦展開2場交手，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）吐露來年海外賽規畫，「台灣」也出現在他的訪談內容中，納入選項之一。

倫敦系列賽在2019年首度舉辦，當時大聯盟推出洋基、紅襪的招牌對戰組合，而紅雀、小熊對戰原定在2020年就要前進倫敦，但該季受到疫情影響而取消，直到今年恢復舉辦。

倫敦系列賽明年續辦的消息早已傳出風聲，大聯盟今天「官宣」，確定卡司端出大都會、費城人隊，曼弗瑞表示，「傳統世仇組合是棒球比賽最美妙的部分，我們也希望能帶給倫敦球迷棒球的奧妙。」

曼弗瑞也進一步透露，大聯盟賽事可望在2025年前進法國巴黎，「雖然還不到做出承諾或正式公布的階段，但我們確實在計畫中。」此外，來年的海外賽規畫，也包括日本、台灣、南韓以及中南美洲國家。

曼弗瑞表示，「我們將歐洲放在大聯盟擴展海外的策略優先地位，但同時也對離美國更近、棒球更深入於文化中的地區有興趣（拉丁美洲），日本、台灣、南韓對我們而言也依然重要，希望能在接下來幾年裡在這些國家進行賽事。」

大聯盟 棒球 小熊隊

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