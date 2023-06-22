MLB／大谷遇剋星 中斷連15戰安打

天使隊「二刀流」球星大谷翔平上周6轟、打擊率4成35外加1場勝投的誇張成績，獲選美聯單周MVP，然而昨天遇到「剋星」克蕭，對道奇隊之戰4打數掛零，中斷連15戰安打紀錄，今天要以投手身分應戰。

天使昨天0：2輸給道奇，兩大主力打者楚奧特、大谷合計8支0，大谷前3打席面對克蕭分別是飛球、三振、飛球出局，8局下面對左投佛格森也被三振。

大谷生涯對戰克蕭11打數未有安打，克蕭表示：「我也不知原因，不過最後那個左外野飛球，他打得非常強勁，很有力量。」

道奇教頭羅伯茲表示，跟投手大谷相比，寧願對上打者翔平，「如果有機會的話，我寧可讓他打。因為只有4個打席，如果你要對抗他110顆球，非常令人氣餒。」道奇今天將首次面對大谷投球。

大谷上周投打都很猛，23打數敲出10支安打，包括6支全壘打，打回12分打點，還被保送10次，登板先發1場對美聯西區龍頭遊騎兵隊6局失2分奪勝。

大谷翔平生涯第5次獲選單周MVP，追平鈴木一朗並列日籍選手最多，在天使與楚奧特、外野手賽門並列第2，最多是1970年代傳奇投手萊恩的7次。

天使昨輸球後，戰績41勝34敗排名美聯西區第2、美聯外卡第3，媒體問是否可能交易大谷，天使總管梅納西說：「看看我們現在戰績在哪，這已經不證自明。」