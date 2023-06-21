MLB／菊池雄星6局0失分本季代表作 自認今天狀態超好

藍鳥隊日籍左投菊池雄星今天與馬林魚隊20歲大物新秀培瑞茲（Eury Perez）展開投手戰，藍鳥第8局從對方牛棚手中得到2分，終場以2：0完封馬林魚，終止3連敗。

菊池雄星主投6局無失分，送出6次三振，沒有四壞球保送，只被敲出2支安打，這是他本季首次投滿6局無失分無保送。不過菊池沒有拿下勝投，因為對手培瑞茲同樣表現出色，主投6局無失分，狂飆9次三振、也沒有四壞球保送。

藍鳥在8局上打破0：0僵局，馬林魚牛棚投手史考特（Tanner Scott）在1出局後，被艾斯皮諾（Santiago Espinal）擊出二壘安打，克萊門特（Ernie Clement）接著敲出安打將艾斯皮諾送回本壘，自己則趁傳上二壘，隨後斯普林格（George Springer）再補上一支安打，攻下第2分。最終藍鳥就靠著這2分險勝馬林魚。

菊池雄星賽後防禦率降到3.97，雖然菊池無關勝敗，但他仍相當滿意自己的投球表現，「我感覺今天每顆球的狀態都很好，我意識到投長局數能減輕牛棚負擔，比賽會變得很順利。」

藍鳥賽後40勝35敗，落後美聯東區第3的洋基1場勝差。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）稱讚球員的韌性，「他們不會放棄，目前正處在季後賽席位中段，球員們都明白狀態有高低起伏，這是一場巨大的勝利。」