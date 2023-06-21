MLB／馬林魚阿拉斯 單月已3場5安

馬林魚隊「打擊機器」動得愈來愈厲害，阿拉斯昨天再度5打數敲出5安打，打擊率重返4成，狂熱的打擊手感，讓馬林魚主場球迷早早高喊起「MVP！MVP！」

馬林魚昨役以11：0射爆藍鳥隊，全隊19安、先發9棒全員安打，近22場17勝加持下，衝到42勝31敗，前一次勝場比敗場多11場已要追溯到14年前。

這已是阿拉斯在6月第3場5安打戰役，成為1900年以來第4人，前3人都是名人堂球星，阿拉斯還有11天可以挑戰單月第4場，成為史上第一人；此外，單季最多5安打賽事由4人以4場共同保持，包括2004年水手隊鈴木一朗。

阿拉斯對這一勝直呼有趣，「我們贏了，而且大家都有安打。」他才在今年1月交易來到馬林魚。

今年也有望挑戰季後賽的天使隊，目前排在美聯西區第2、外卡第2，將在今天與道奇隊展開兩場交手，大谷翔平明天要開啟「雙刀模式」出戰。

大谷持續堆疊各項狂人數據，紅襪隊退役名將「老爹」歐提茲從他奪得經典賽MVP時，就當面問他「從何星球來？」至今還在研究此事，近日在多明尼加當地節目中提到，「大谷現在辦到的事，不只是非常困難，而是根本不可能，這就像是一個身體內同時存在佩卓．馬丁尼茲（3屆塞揚獎退役投手）和歐提茲，而這根本不可能發生在地球上。」