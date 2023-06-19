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MLB／6月大谷火力超驚人 本季上看52轟改寫個人紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平最近5場比賽出現4支全壘打，近10戰更有8轟，領先洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）已有5支。如果按照目前開轟速度，打者祥平本季可望達到52支全壘打，將創下個人單季新高。 路透社
大谷翔平最近5場比賽出現4支全壘打，近10戰更有8轟，領先洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）已有5支。如果按照目前開轟速度，打者祥平本季可望達到52支全壘打，將創下個人單季新高。 路透社

大谷翔平今天對皇家隊之戰5局上，從39歲老將葛蘭基（Zack Greinke）的手中轟出兩分砲，成為致勝一擊，本季第24轟幫助天使隊5：2獲勝，連續15場安打再創大聯盟球員本季新高。

大谷4月打擊率2成92、5月2成43，進入6月火力全開，17場比賽就有16場出現安打，而且出現9支全壘打、攻下20分打點，目前24轟、58分打點、長打率6成32、連續安打場次都是大聯盟最佳紀錄。

天使這次在客場對皇家3連戰拿下兩勝，本季6場對戰已結束，天使以4勝2敗勝出；大谷對皇家近3戰11打數3安打，不過3安都是長打，包括首戰二壘打、昨天和今天全壘打，對皇家投手群造成重傷害。

大谷最近5場比賽出現4支全壘打，近10戰更有8轟，美聯全壘打王地位愈坐愈穩，領先洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）已有5支；大谷如果按照目前開轟速度，本季可望達到52支全壘打，將創下個人單季新高（改寫2021年46轟）。

大聯盟目前只有5名球員達到20轟以上，大谷24轟獨居榜首，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）22轟居次，也在國聯排名第1，勇士隊歐森（Matt Olson）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、馬林魚隊索勒（Jorge Soler）都是20轟。

團隊紀錄方面，勇士126轟排名第1，光芒隊117轟、道奇隊116轟分居第2、第3，再來就是天使108轟，楚奧特（Mike Trout）15轟在隊上排名第2，足足落後大谷9轟。

皇家 天使 大谷翔平

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