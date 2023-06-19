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MLB／70哩曲球挨轟 葛蘭基認那球對火燙的大谷來說是肉包

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平本季第24轟是從前美聯塞揚葛蘭基（Zack Greinke）手中打出。 路透社
大谷翔平本季第24轟是從前美聯塞揚葛蘭基（Zack Greinke）手中打出。 路透社

皇家隊今天以2：5輸給天使隊，39歲投手、昔日美聯塞揚葛蘭基（Zack Greinke）先發5局失4分，第5局挨了大谷翔平楚奧特（Mike Trout）的連拳，遭到狙擊的69.7哩曲球是否失投？他說對上大谷，那是一顆很甜的球，「因為他太燙了」。

至今天賽前，葛蘭基在面對打線第3輪時，被打擊率達3成17、被長打率6成83，今天也是在第3次對決中遭到重傷害，第5局先遭首棒打者瓦德（Taylor Ward）敲二壘打，大谷補上兩分砲，楚奧特接著掃出陽春砲。

大谷、神鱒連續開轟，皇家教頭奎特拉羅（Matt Quatraro）説：「他們在過去幾年已經面對很多投手做了一樣的事，兩位最強打者，在投打對決進入第三輪時，顯然都已經找到對應方法。」

大谷開轟的打席，葛蘭基以變速球為主，在滿球數時一顆69.7哩的曲球在9號位進壘，葛蘭基說：「他太燙了，那球碰上他，確實是一顆失投球。」

39歲投手、昔日美聯塞揚葛蘭基（Zack Greinke）。 路透社
39歲投手、昔日美聯塞揚葛蘭基（Zack Greinke）。 路透社

他進一步解釋這的打席的對決思維，「今年已經發生過幾次，當我使用太多曲球，感覺對手就會開始掌握到，所以我覺得如果我能投出好的變速球，應該可以在這個打席有不錯的結果，我也嘗試了，但沒能投到我要的位置。」他在這個打席所投的4顆變速球，有3顆是偏差甚多的壞球。

面對楚奧特則是內角低的90.6哩直球挨轟，葛蘭基說當下自己剛挨了大谷的全壘打，希望從下一棒重新穩住陣腳，「楚奧特直到今天都處於低潮，所以那應該是個面對他的好時機，我是說，如果有所謂的好時機的話。」那球精準投到葛蘭基想要的位置，結局還是挨轟。

楚奧特 大谷翔平 天使 皇家

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