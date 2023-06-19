快訊

沒有鹹豬手，才能拚經濟！從經濟學分析性騷擾的財經代價

評／柯文哲民調衝第一 「幸福來得太早」禍福難料？

傳情資美軍優先用！MQ-9B無人機2027年服役 美方人員進駐花蓮

MLB／大谷曲球吞K、曲球開轟 天使教頭：感覺他就在等那球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平棒打「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），本季第24轟出爐。 美聯社
大谷翔平棒打「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），本季第24轟出爐。 美聯社

第3局剛面對葛蘭基（Zack Greinke）的曲球揮空三振，大谷翔平在下一打席就咬中相同球路，揮出逆轉兩分砲，本季第24轟出爐，幫助天使以5：2擊敗皇家隊，總教練尼文（Phil Nevin）直言：「感覺他就是在等那顆曲球。」

大谷此役4打數1安打，面對皇家先發投手葛蘭基，首打席為二壘方向滾地球出局，第3局在球數2好2壞時，面對一顆在7號位進壘的的70.8哩曲球揮空，大谷吞下三振。

第5局首位打者瓦德（Taylor Ward）敲出二壘打，輪到大谷的棒次，滿球數後，一顆69.7哩的曲球投出，大谷掃出中右外野兩分砲，擊球初速117.1哩、飛行距離422呎，大谷這一轟將比分從1：2改寫為3：2。

尼文表示，大谷打過不少很遠的全壘打，但這一球可能是他聽過最響亮的一轟，「感覺他就是在等曲球，完全咬中球心。」天使近14戰11勝，大谷的狀況火燙是主因，尼文說：「這對翔平來說是一波很棒的系列賽，當你的超級球星總是在關鍵時刻挺身而出，這會帶給圍繞著他的所有人更多信心。」

大谷翔平棒打「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），本季第24轟出爐。 美聯社
大谷翔平棒打「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），本季第24轟出爐。 美聯社

大谷也很滿意這一轟，「在好的時機出現，這點是我最開心的。」他表示，當時二壘有人，自己希望也能上壘，「最後打了一支全壘打，而且那是一次很棒的揮擊。」昨天達到大聯盟生涯第150轟，今天就補上151轟，大谷說：「就像我昨天說的，我希望可以一轟一轟累積下去。」

大谷的兩分砲之後，下一棒的楚奧特（Mike Trout）狙擊第一球，跟進開轟、上演連兩打席全壘打，天使自此帶走比賽氣勢。

天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／敲第150轟真是太好了 大谷翔平：明天再拚151轟

MLB／大谷翔平早該連霸MVP 天使教頭不懂去年為何輸賈吉

MLB／大谷翔平23轟獨居全壘打王 生涯150轟亞洲第3人

MLB／美聯MVP提前底定？美媒盛讚大谷：韋蘭德加楚奧特

相關新聞

MLB／大谷曲球吞K、曲球開轟 天使教頭：感覺他就在等那球

第3局剛面對葛蘭基（Zack Greinke）的曲球揮空三振，大谷翔平在下一打席就咬中相同球路，揮出逆轉兩分砲，本季第2...

MLB／比輸球更可怕！海盜全隊竟坐上酒駕巴士

海盜昨日以4：5敗給釀酒人，然而，最可怕的並非一分差輸球，而是他們在前往密爾瓦基時，搭的竟是由酒駕司機掌握方向盤的巴士。 由於海盜在作客釀酒人主場前，是在不遠的芝加哥與小熊對戰，使得他們選擇巴士

MLB／呼籲交易新援等「故事哥」回歸 外媒：紅襪不能寄望張育成

不管是在美東墊底，還是外卡排行第六，紅襪的戰績都不容樂觀，而其中一個原因，就是缺少足夠穩定的游擊手。 在明星內野手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）年初因手術進入傷兵名單後，紅襪便苦於

MiLB／林昱珉6局失1分悲情吞敗 鄭宗哲敲本季第9支三壘打

旅美響尾蛇隊高階1A投手林昱珉今天先發出賽，投6局失1分、優質先發，但吞下個人本季第3敗；海盜隊高階1A野手鄭宗哲敲出個...

MiLB／鄧愷威升上巨人隊3A 生涯最近大聯盟一步

旅美台將鄧愷威今天收到好消息，巨人隊決定將他從2A升上3A，也成為今年小聯盟台灣選手中，最靠近大聯盟的一員。

MLB／敲第150轟真是太好了 大谷翔平：明天再拚151轟

天使隊日籍好手大谷翔平今天敲出本季第23轟，獨居大聯盟全壘打王，這支生涯第150轟締造隊史最速紀錄，大谷翔平說：「明天繼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦