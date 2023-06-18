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MLB／對決老東家超猛勝投 前塞揚強投史奈爾賞光芒12K

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊左投史奈爾，今天狂飆12次三振。法新社
教士隊左投史奈爾，今天狂飆12次三振。法新社

教士隊30歲左投史奈爾（Blake Snell），今天在主場面對老東家光芒隊，先發6局只被揮出2支安打，狂飆12次三振，以優質內容奪下本季第3勝，教士終場2：0獲勝。

大聯盟本季新賽制，所有球隊必須全面對決其他29隊，把跨聯盟比賽延伸到極限，光芒昨天6：2擊敗教士，史奈爾今天替球隊扳回一城，兩隊明天將進行本季最後一次交手。

史奈爾2016年從光芒展開大聯盟生涯，待了5個球季，2018年投出生涯代表作，戰績21勝5敗、防禦率1.89，不但奪下美聯投手雙冠王，也獲選美聯MVP，2020年投完世界大賽後，隔年轉戰國聯、效力教士至今。

史奈爾今天用102球完成6局任務，面對難纏的光芒打線，只被揮出兩支安打，出現3次保送，只差1次三振追平個人單場最多K紀錄，優質先發奪下生涯第60勝。

光芒面對教士4名投手，全場只有3支安打，慘吞17次三振，先發打線全部吞K，左外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）更是連4打數三振，全隊沒有太多攻勢，終止3連勝，不過51勝23敗仍是大聯盟唯一50勝球隊。

光芒 教士 史奈爾 塞揚獎

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