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MLB／響尾蛇5比1擊敗守護者 加倫主投7局失1分奪第8勝

中央社／ 鳳凰城16日綜合外電報導
加倫順利奪下個人本季第8勝。 路透社
加倫順利奪下個人本季第8勝。 路透社

美國職棒大聯盟MLB亞利桑那響尾蛇今天在主場迎戰克里夫蘭守護者，響尾蛇投手加倫先發7局失1分，加上隊友打擊幫忙，最終以5比1擊退守護者，加倫順利奪下個人本季第8勝。

加倫（Zac Gallen）主投7局被敲6支安打掉1分，並送出7次三振、沒有保送，防禦率降至2.96，本季個人投球成績來到8勝2敗，目前他和另外4位投手並列國家聯盟勝投王。

響尾蛇打者馬爾特（Ketel Marte）、卡洛爾（CorbinCarroll）和華克（Christian Walker）今天皆擊出2支安打，也都進帳1分打點。

守護者投手杜森（Touki Toussaint）先發3.2局被敲3安失2分，吞下個人本季首場敗投，拉米雷斯（JoseRamirez）則扛出陽春全壘打為守護者拿下全場唯一分數。

響尾蛇本季例行賽戰績來到42勝28敗，在國家聯盟西區暫居龍頭；守護者戰績則來到32勝37敗，在美國聯盟中區排第2名。

MLB 卡洛爾 華克

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