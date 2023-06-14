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MLB／球迷自辦反抵制活動 2.7萬人見證運動家7連勝擺脫爐主

聯合新聞網／ 綜合報導
運動家球迷自主發起「反抵制活動」。 美聯社
運動家球迷自主發起「反抵制活動」。 美聯社

運動家隊老闆執意要將球隊遷離奧克蘭，加上球團近年不補強陣容及調漲票價等行為，讓主場票房慘不忍睹。今運動家球迷自主發起「反抵制活動」，共有2萬7759名球迷進場共襄盛舉。運動家則再度上演驚奇，以2：1險勝光芒隊，將連勝推進到7場，同時今天皇家隊輸球，運動家正式脫離聯盟墊底。

運動家球迷自費製作7000件印有「SELL」字樣的綠色T恤，呼籲老闆出售球隊。今天運動家日籍投手藤浪晉太郎擔任假先發，一出場球迷們就高喊：「賣球隊」。

本場比賽湧入2萬7759名觀眾，票房高達81.1萬美元(約2480萬新台幣)。運動家球團發表聲明，會把門票收入全部捐出去。

運動家球員讓球迷欣賞到一場精采的比賽，藤浪主投1局無失分後退場，真先發哈里斯（Hogan Harris）主投7局只被敲4安，失掉1分。

運動家打線在7局下展開反撲，魯克（Brent Rooker）敲出帶有1分打點的長打。8局下勞瑞亞諾（Ramon Laureano）安打上壘，接著靠隊友犧牲觸擊上二壘，自己再盜上三壘，隨後培瑞茲（Carlos Perez）擊出滾地球，送回勞瑞亞諾。

9局下運動家推派梅伊（Trevor May）關門，雖然投出2次保送，但仍順利化解危機，完成逆轉勝。

運動家球迷自主發起「反抵制活動」，高舉「Sell Now」標語。 美聯社
運動家球迷自主發起「反抵制活動」，高舉「Sell Now」標語。 美聯社

運動家球迷自主發起「反抵制活動」，此戰共有2.7萬人進場。 美聯社
運動家球迷自主發起「反抵制活動」，此戰共有2.7萬人進場。 美聯社

運動家球迷自主發起「反抵制活動」，高舉看板抗議。 美聯社
運動家球迷自主發起「反抵制活動」，高舉看板抗議。 美聯社

運動家球迷自主發起「反抵制活動」，印出運動家老闆照片當作箭靶嘲諷。 美聯社
運動家球迷自主發起「反抵制活動」，印出運動家老闆照片當作箭靶嘲諷。 美聯社

運動家在2.7萬人進場見證下逆轉光芒打下7連勝，也擺脫聯盟爐主地位。 路透社
運動家在2.7萬人進場見證下逆轉光芒打下7連勝，也擺脫聯盟爐主地位。 路透社

運動家 光芒

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