MLB／球迷自辦反抵制活動 2.7萬人見證運動家7連勝擺脫爐主
運動家隊老闆執意要將球隊遷離奧克蘭，加上球團近年不補強陣容及調漲票價等行為，讓主場票房慘不忍睹。今運動家球迷自主發起「反抵制活動」，共有2萬7759名球迷進場共襄盛舉。運動家則再度上演驚奇，以2：1險勝光芒隊，將連勝推進到7場，同時今天皇家隊輸球，運動家正式脫離聯盟墊底。
運動家球迷自費製作7000件印有「SELL」字樣的綠色T恤，呼籲老闆出售球隊。今天運動家日籍投手藤浪晉太郎擔任假先發，一出場球迷們就高喊：「賣球隊」。
本場比賽湧入2萬7759名觀眾，票房高達81.1萬美元(約2480萬新台幣)。運動家球團發表聲明，會把門票收入全部捐出去。
運動家球員讓球迷欣賞到一場精采的比賽，藤浪主投1局無失分後退場，真先發哈里斯（Hogan Harris）主投7局只被敲4安，失掉1分。
運動家打線在7局下展開反撲，魯克（Brent Rooker）敲出帶有1分打點的長打。8局下勞瑞亞諾（Ramon Laureano）安打上壘，接著靠隊友犧牲觸擊上二壘，自己再盜上三壘，隨後培瑞茲（Carlos Perez）擊出滾地球，送回勞瑞亞諾。
9局下運動家推派梅伊（Trevor May）關門，雖然投出2次保送，但仍順利化解危機，完成逆轉勝。
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