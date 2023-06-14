快訊

反駁陳乃瑜「差點被性侵」指控 朱凱翔：結婚時她還要帖子

觀念不合就拒收孩子 幼兒園為何面試家長要列出家族圖？

游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷 車上強吻、解拉鍊曝下體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／等不及張育成歸隊 紅襪隊游擊防區換人當

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
等不了張育成歸隊，紅襪先讓雷耶斯接替守游擊。 路透社
等不了張育成歸隊，紅襪先讓雷耶斯接替守游擊。 路透社

張育成要回到大聯盟可能還需要10到14天。 路透社
張育成要回到大聯盟可能還需要10到14天。 路透社

來不及等到張育成歸隊，紅襪隊游擊防區決定換人當，赫南德茲（Kike Hernandez）因失誤連連，改由雷耶斯（Pablo Reyes）接管，直到張育成回來為止，而張育成因手部痠痛，要回到大聯盟可能還需要10到14天。

赫南德茲在張育成受傷後扛起先發游擊手任務，然而本季已累積14次失誤，位居大聯盟最多，其中13次來自傳球，昨天的失誤也導致球隊最終輸球。

至今天賽前，紅襪隊累積47次失誤是大聯盟次多，總教練柯拉（Alex Cora）受不了，決定做出守位調整，他說：「我們要有更好的防守，這是底線，如果一場比賽給對手超過27個出局數的機會，他們就會換回分數。」

赫南德茲將改守二壘、中外野，由雷耶斯接替游擊，紅襪隊今年游擊防區人選無法固定與傷兵有關，季前設定的第一順位史托瑞（Trevor Story）因右肘受傷，從1月起休兵，預計8月回歸。

旅美台將張育成一度卡位游擊先發，但4月底因左手腕鉤狀骨折動刀，首次復健賽只打1場就因手痠暫緩，第二次打了3場又遇相同狀況再次喊停，期待下周能夠再次復健賽，大聯盟官網表示，張育成要回到大聯盟，可能還需10到14天。

張育成 大聯盟 赫南德茲

延伸閱讀

MLB／張育成本週復出無望 官網預估最快6月底

MLB／張育成手傷未癒合回歸日恐變卦 教頭：先緩緩再說

MLB／又二度傷害...張育成手傷尚未完全癒合 但骨頭沒事

MLB／復健賽提前退場 張育成解釋：手又痛了

相關新聞

MLB／等不及張育成歸隊 紅襪隊游擊防區換人當

來不及等到張育成歸隊，紅襪隊游擊防區決定換人當，赫南德茲（Kike Hernandez）因失誤連連，改由雷耶斯（Pabl...

MLB／藤浪晉太郎假先發1局好投 7顆160公里火球沒保送

日籍投手藤浪晉太郎今天沒機會進帳勝投，他作為運動家隊「假先發」，面對光芒隊投出1局1安打無失分表現，而且速球均速來到99...

MLB／張育成本週復出無望 官網預估最快6月底

因傷復健中的台灣棒球好手張育成原定本週歸隊，但左手腕酸痛，復健流程二度受阻，球隊官網預估，他6月底或7月初重返美國職棒大...

MLB／大谷雙響一人救全隊 美聯20轟全壘打王

面對美聯西區領先的遊騎兵隊，大谷翔平近期火燙的打擊手感燒得更旺，昨天第7局敲追平陽春砲、延長12局敲超前兩分砲，幫助天使...

MLB／台裔費爾柴爾德站穩紅人外野 今砲轟塞揚強投葛蘭基

響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）近期狀態火熱，成為新人王大熱門。另一位台裔好手紅人隊費爾柴爾德（Stuart Fairchild）今天也展現長打火力，砲轟前塞揚強投葛蘭基（Za

MLB／運動家扳倒龍頭光芒豪取6連勝 明可望擺脫聯盟爐主

聯盟最強的光芒隊也擋不住爐主運動家近期的超強氣勢，今天運動家靠著5局下大局，加上2名投手聯手壓制，終場以4：3擊敗光芒，將連勝推進到6場。 光芒先發投手艾佛林（Zach Eflin）5局下控球失

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦