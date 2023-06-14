MLB／等不及張育成歸隊 紅襪隊游擊防區換人當

張育成要回到大聯盟可能還需要10到14天。 路透社

來不及等到張育成歸隊，紅襪隊游擊防區決定換人當，赫南德茲（Kike Hernandez）因失誤連連，改由雷耶斯（Pablo Reyes）接管，直到張育成回來為止，而張育成因手部痠痛，要回到大聯盟可能還需要10到14天。

赫南德茲在張育成受傷後扛起先發游擊手任務，然而本季已累積14次失誤，位居大聯盟最多，其中13次來自傳球，昨天的失誤也導致球隊最終輸球。

至今天賽前，紅襪隊累積47次失誤是大聯盟次多，總教練柯拉（Alex Cora）受不了，決定做出守位調整，他說：「我們要有更好的防守，這是底線，如果一場比賽給對手超過27個出局數的機會，他們就會換回分數。」

赫南德茲將改守二壘、中外野，由雷耶斯接替游擊，紅襪隊今年游擊防區人選無法固定與傷兵有關，季前設定的第一順位史托瑞（Trevor Story）因右肘受傷，從1月起休兵，預計8月回歸。

旅美台將張育成一度卡位游擊先發，但4月底因左手腕鉤狀骨折動刀，首次復健賽只打1場就因手痠暫緩，第二次打了3場又遇相同狀況再次喊停，期待下周能夠再次復健賽，大聯盟官網表示，張育成要回到大聯盟，可能還需10到14天。