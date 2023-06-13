MLB／運動家扳倒龍頭光芒豪取6連勝 明可望擺脫聯盟爐主
聯盟最強的光芒隊也擋不住爐主運動家近期的超強氣勢，今天運動家靠著5局下大局，加上2名投手聯手壓制，終場以4：3擊敗光芒，將連勝推進到6場。
光芒先發投手艾佛林（Zach Eflin）5局下控球失準，連投2次保送又被敲安打，形成無人出局滿壘危機。運動家第8棒史密斯（Kevin Smith）先被解決，下一棒格利爾斯（Shea Langeliers）掃出清壘長打，2出局後諾達（Ryan Noda）又補上1分打點安打，運動家單局進帳4分。
運動家先發投手卡普里利安（James Kaprielian）6局上挨光芒隊希瑞（Jose Siri）1發三分砲，運動家第7局換上牛棚投手瓦迪查克（Ken Waldichuk），他成功壓制最後3局，終場就以4：3獲勝。
運動家打出驚奇6連勝，卡普里利安賽後也有感而發，「當你把一群年輕球員聚在一起時，打球真的很困難，因為大家彼此不認識。從帳面上來看，我們的球隊有很多天賦，但獲勝需要時間。」
「我們現在有火熱的狀態，擊敗了一些龍頭球隊。我認為當你狀態好時，和那些優秀的球員對決令人興奮，任何時候都會想擊敗最好的」卡普里利安說。
運動家賽後戰績18勝50敗；聯盟倒數第2的皇家18勝48敗，運動家和皇家明天都有比賽，因此運動家最快能在明天擺脫聯盟墊底。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言