MLB／運動家扳倒龍頭光芒豪取6連勝 明可望擺脫聯盟爐主

聯盟最強的光芒隊也擋不住爐主運動家近期的超強氣勢，今天運動家靠著5局下大局，加上2名投手聯手壓制，終場以4：3擊敗光芒，將連勝推進到6場。

光芒先發投手艾佛林（Zach Eflin）5局下控球失準，連投2次保送又被敲安打，形成無人出局滿壘危機。運動家第8棒史密斯（Kevin Smith）先被解決，下一棒格利爾斯（Shea Langeliers）掃出清壘長打，2出局後諾達（Ryan Noda）又補上1分打點安打，運動家單局進帳4分。

"You can count on me like 1, 2, 3" - Shea, probably pic.twitter.com/6kryT3zNJr — Oakland A's (@Athletics) 2023年6月13日

運動家先發投手卡普里利安（James Kaprielian）6局上挨光芒隊希瑞（Jose Siri）1發三分砲，運動家第7局換上牛棚投手瓦迪查克（Ken Waldichuk），他成功壓制最後3局，終場就以4：3獲勝。

運動家打出驚奇6連勝，卡普里利安賽後也有感而發，「當你把一群年輕球員聚在一起時，打球真的很困難，因為大家彼此不認識。從帳面上來看，我們的球隊有很多天賦，但獲勝需要時間。」

「我們現在有火熱的狀態，擊敗了一些龍頭球隊。我認為當你狀態好時，和那些優秀的球員對決令人興奮，任何時候都會想擊敗最好的」卡普里利安說。

運動家賽後戰績18勝50敗；聯盟倒數第2的皇家18勝48敗，運動家和皇家明天都有比賽，因此運動家最快能在明天擺脫聯盟墊底。