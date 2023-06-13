快訊

外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

MLB／運動家扳倒龍頭光芒豪取6連勝 明可望擺脫聯盟爐主

聯合新聞網／ 綜合報導
運動家擊敗光芒，豪取6連勝。 美聯社
運動家擊敗光芒，豪取6連勝。 美聯社

聯盟最強的光芒隊也擋不住爐主運動家近期的超強氣勢，今天運動家靠著5局下大局，加上2名投手聯手壓制，終場以4：3擊敗光芒，將連勝推進到6場。

光芒先發投手艾佛林（Zach Eflin）5局下控球失準，連投2次保送又被敲安打，形成無人出局滿壘危機。運動家第8棒史密斯（Kevin Smith）先被解決，下一棒格利爾斯（Shea Langeliers）掃出清壘長打，2出局後諾達（Ryan Noda）又補上1分打點安打，運動家單局進帳4分。

運動家先發投手卡普里利安（James Kaprielian）6局上挨光芒隊希瑞（Jose Siri）1發三分砲，運動家第7局換上牛棚投手瓦迪查克（Ken Waldichuk），他成功壓制最後3局，終場就以4：3獲勝。

運動家打出驚奇6連勝，卡普里利安賽後也有感而發，「當你把一群年輕球員聚在一起時，打球真的很困難，因為大家彼此不認識。從帳面上來看，我們的球隊有很多天賦，但獲勝需要時間。」

「我們現在有火熱的狀態，擊敗了一些龍頭球隊。我認為當你狀態好時，和那些優秀的球員對決令人興奮，任何時候都會想擊敗最好的」卡普里利安說。

運動家賽後戰績18勝50敗；聯盟倒數第2的皇家18勝48敗，運動家和皇家明天都有比賽，因此運動家最快能在明天擺脫聯盟墊底。

運動家 光芒

相關新聞

MLB／大谷包辦追平與超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

大谷翔平一個人救全隊，今天先在第7局掃出追平陽春砲，延長12局再敲超前兩分砲，幫助天使以9：6擊敗遊騎兵隊，單場雙響砲也...

MLB／12局沒考慮敬遠大谷 遊騎兵教頭：我想保送楚奧特

天使隊今天打到延長12局以9：6擊敗遊騎兵隊，大谷翔平扮演英雄，第7局已敲追平陽春砲，第12局作為首位打者站上打擊區，一...

MLB／張育成歸隊再緩緩 下周重啟復健賽、6月底返大聯盟

張育成的復健賽兩度因二度傷害喊停，紅襪原本期望他在今天歸隊，只能推遲計畫，紅襪官網對他的預測歸期已經延後到6月底、7月初...

MLB／卡洛爾打太好被觸身球？響尾蛇教頭暴怒引板凳清空

響尾蛇今天以9：8險勝費城人隊，比賽中卻出現衝突大場面，台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）1局和3局下兩度遭觸身球伺候，教頭羅夫洛（Torey Lovullo）見到子弟兵被砸第2次，當

MLB／運動家扳倒龍頭光芒豪取6連勝 明可望擺脫聯盟爐主

聯盟最強的光芒隊也擋不住爐主運動家近期的超強氣勢，今天運動家靠著5局下大局，加上2名投手聯手壓制，終場以4：3擊敗光芒，將連勝推進到6場。 光芒先發投手艾佛林（Zach Eflin）5局下控球失

MLB／隊友拆彈不成 狂威中繼失分吞本季第2敗

費城人今天以8：9不敵響尾蛇，前中職洋投狂威（Dylan Covey）中繼1.1局失2分，吞下本季第2敗，防禦率上升到7.71。 狂威本月11日面對道奇，主投1局送出2次三振無失分，他今天在5局

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦