快訊

朱學恒「自我告發」性騷擾 鍾沛君記者會落淚批：他仍不知悔改

女議員遭性騷「限今日道歉」...被控名嘴身分曝光 他致歉：無法記起

廣末涼子外遇已婚型男主廚 老公「1舉動」日媒爆準備宣戰

MLB／大谷翔平投打獨霸天使 被打擊率1成72更是全聯盟最低

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

天使隊今天在洛杉磯主場以9：4擊敗水手隊，先發投手肯寧（Griffin Canning）投5局失4分奪勝，本季5勝追平大谷翔平，並列隊上最多勝；天使明天轉戰客場，對分區龍頭遊騎兵隊展開4連戰，大谷16日將在最後一戰登板，目前被打擊率1成72仍是大聯盟所有投手最低。

本季賽事開打近兩個半月，大谷以投手身分出賽13場，投出5勝2敗、防禦率3.32，除了被打擊率獨霸大聯盟，奪三振102次也排名第3，在美聯只輸藍鳥隊高斯曼（Kevin Gausman）的117K。

大聯盟目前只有8名投手被打擊率低於2成，金鶯隊威爾斯（Tyler Wells）1成81排名第2，小熊隊史卓曼（Marcus Stroman）1成91則是國聯最低，不難想見大谷的壓制力，確實讓打者傷腦筋。

天使最近6場主場比賽搶下5勝，戰績36勝31敗在美聯西區排名第3，落後分區龍頭遊騎兵6.5場勝差，想要拉近距離，這次4連戰相當重要，大谷除了扛起登板重任，打擊火力對遊騎兵當然也有威脅性。

大谷本季以打者身分出賽65場，開季至今只缺席兩場，打擊率2成87、全壘打18支、打點46分，包括18轟在美聯排名第2，只落後洋基隊賈吉（Aaron Judge）1轟，長打率5成71、73支安打分別排名第3、第4。

大谷重要投打紀錄在天使都是頂尖數據，包括全壘打、打點、安打、長打率、上壘率3成59，更是投手三冠王，堪稱徹底發揮「二刀流」威力。

天使 大聯盟 遊騎兵

延伸閱讀

大谷翔平也愛吃！超人氣美式漢堡「In-N-Out」限時1天快閃登台

MLB／大谷翔平3安打 誤擊隊友嚇成O型嘴、雙手捧臉關心

MLB／趕進度！大谷翔平連兩天炸裂 18轟只差賈吉1支了

MLB／鈴木誠也叫他「小氣谷」 大谷翔平：第一次聽說

相關新聞

MLB／大谷翔平3安打 誤擊隊友嚇成O型嘴、雙手捧臉關心

天使今天以9：4擊敗水手隊，大谷翔平單場3安打、連8場敲安，打擊手感火燙，此役賽前還發生擊掌卻誤擊隊友鼻子、眼睛的插曲，...

MLB／洋基84歲播報員遭界外球砸中頭部 敬業播完不漏任何1球

洋基隊84歲播報員史特林（John Sterling）昨天在第9局遭界外球直擊頭部，痛到哀嚎聲直接透過麥克風傳遞出去，他...

MLB／大谷翔平投打獨霸天使 被打擊率1成72更是MLB最低

天使隊今天在洛杉磯主場以9：4擊敗水手隊，先發投手肯寧（Griffin Canning）投5局失4分奪勝，本季5勝追平大...

MiLB／前兄弟洋投麥力德重返美職體系 和紅人簽下小聯盟約

前中信兄弟隊洋投麥力德（Michael Mariot）本季轉戰美國獨立聯盟克利本鐵路工隊，據外媒「MLBTR」報導，他將轉戰紅人隊3A，雙方簽下小聯盟合約。 麥力德2014到2016年賽季陸續效

MLB／生涯1600場只守過游擊 巨人克勞佛初登板轟動江湖

巨人隊今天在舊金山主場以13：3大勝小熊隊，避免3連戰遭橫掃，比賽打到最後已經無關勝敗，巨人36歲老將克勞佛（Brand...

MLB／紅人大物克魯茲太誇張 軟弱滾地球掩護衝回致勝分

紅人隊21歲超級新人克魯茲（Elly De La Cruz）破壞力驚人，今天在紅雀隊主場幾乎爆滿觀眾的面前，徹底展現快腿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦