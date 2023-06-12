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MLB／運動家觸底反彈5連勝 揮別1962年大都會最爛紀錄？

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
運動家隊布朗（中）轟出致勝3分砲。路透
運動家隊布朗（中）轟出致勝3分砲。路透

開季一路挨打的運動家隊，最近終於觸底反彈，今天對釀酒人隊3連戰最後一戰，靠3支全壘打攻下5分，又以8：6獲勝，不但完成系列賽橫掃，而且拚出本季最長5連勝，暫時甩掉超越1962年大都會隊的危機。

運動家今天打完前3局0：2落後，4局上布朗（Seth Brown）從釀酒人隊先發投手培洛塔（Freddy Peralta）的手中揮出3分砲，魯克（Brent Rooker）追加陽春砲，7局上史密斯（Kevin Smith）也開轟，這3支全壘打改變球隊命運。

運動家3到5日對馬林魚隊3連戰遭橫掃，接下來對戰國聯中區戰績最好的海盜、釀酒人，一度不被看好，但對海盜首戰失利後，接下來連贏5場，以5勝4敗結束這次客場之旅。

克利夫蘭蜘蛛隊（Cleveland Spiders）曾在1899年打出20勝134敗，季後走入歷史；大聯盟從1900年起，最慘紀錄是1962年大都會，成軍首季40勝1和120敗，勝率只有2成50。

運動家在這波5連勝之前，12勝50敗、勝率1成94，今天賽後升至2成54，儘管仍是大聯盟最差數字，至少勝率已經超過61年前的大都會。

這是運動家今年首次橫掃對手，也是前年9月後，再嘗單季5連勝的滋味，布朗本季第4轟成為致勝一擊，他說：「隊友愈來愈緊密，開始相互了解，凝聚成一個團隊。」

釀酒人在主場吞下4連敗，戰績掉到34勝32敗，又把分區龍頭讓給海盜。

運動家 釀酒人 大都會

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