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MLB／大谷翔平3安打 誤擊隊友嚇成O型嘴、雙手捧臉關心
天使今天以9：4擊敗水手隊，大谷翔平單場3安打、連8場敲安，打擊手感火燙，此役賽前還發生擊掌卻誤擊隊友鼻子、眼睛的插曲，讓球迷笑稱：「大谷現在什麼都打得到」。
大谷此役5打數敲出3安打，分別出現在第3、4、8局，皆不帶打點、跑回1分，賽後打擊率上升為2成87。
天使火力串聯，前4局都有分數進帳，從瓦德（Taylor Ward）的首局首打席全壘打揭開序幕，奈托（Zach Neto）第2局也以陽春砲加入開轟行列。
水手一度追近到4：7，8局下奈托敲出個人單場第2轟，朱力（Brandon Drury）在三壘有人時敲出適時安打，天使這局再添2分底定勝果。
大谷進帳3安打，賽前還留下有趣一幕，與隊友擊掌時不慎將手揮到倫吉佛（Luis Rengifo）的鼻子、眼睛上，他當場表情一皺、向後一仰，大谷的神色也顯露慌張、嚇成O型嘴，趕緊回身雙手捧住倫吉佛的臉，關心隊友狀況，鏡頭隨後捕捉到倫吉佛以毛巾摀臉，眼、鼻還感受得到大谷誤擊的餘溫。
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