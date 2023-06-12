MLB／本季首位10勝投手來了 光芒王牌麥克納漢霸氣十足

光芒隊王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）再展氣勢，今天對遊騎兵隊先發7局失3分，以優質表現奪下本季第10勝，也是大聯盟本季首位勝場達2位數的投手，光芒終場7：3獲勝。

麥克納漢用96球完成7局任務，被揮出4支安打，飆出5次三振，其中3安集中在3局上，包括1支全壘打，失3分都在這半局；但光芒打完前4局已經攻下7分，一路維持領先優勢，戰績升至48勝20敗，仍是大聯盟唯一勝率超過7成（7成06）的球隊。

麥克納漢開季8連勝，5月31日不敵小熊隊，吞下本季首敗，接下來投出2連勝，光芒在他出賽14場拿下12勝，目前在美聯東區領先排名第2的金鶯隊5.5場勝差，王者地位不受動搖。

這位26歲左投前年登上光芒大聯盟，連續3季達到2位數勝場，去年12勝是個人單季最佳紀錄，今年球季進行兩個半月已有10勝，目前戰績10勝1敗、防禦率2.18，再創新高看來不是問題。

光芒對遊騎兵3連戰搶下兩勝，麥克納漢在主場投出5連勝、防禦率1.67，他說：「我們是好球隊，現在唯一想法是幫球隊繼續贏球。」

遊騎兵先發投手培瑞茲（Martin Perez）投3.1局，被揮出10支安打、失7分，戰績掉到6勝2敗，遊騎兵41勝23敗仍居美聯西區榜首。