MLB／林多「開箱」Gucci手套 球迷虧對打擊率有幫助？

大都會隊林多（Francisco Lindor）今天「開箱」新手套，為球具品牌Rawlings、精品品牌Gucci的聯名製作，奢華感十足的設計引起球迷討論，也有不少人看看他的打擊率後忍不住揶揄，「或許他該簽的是球棒合約」、「專心打擊吧！」

Rawlings官方推特今天分享林多的開箱影片，紅色與綠色的搭配之外，更大面積是Gucci的經典GG圖騰皮革，渾身寫著「我是名牌」的奢華感，林多一開箱見到手套實品也笑得超爽。

「從來沒想過，我有一天會擁有Gucci的棒球手套。」林多表示，這咖手套超越了自己的想像，「Rawlings真的很棒，他們總是能讓我的想法成為現實，但這次不是我的想法，這是他們的。」

林多過去不曾與Gucci有過任何合作，這回是Rawlings、Gucci先決定製作聯名手套後，才物色合適人選。

多數選手都有自己的慣用手套，一用往往多年，但林多對球具沒有迷信，一年大概使用15個手套，他也計畫將這咖Gucci手套納入「輪值」。

林多表示，樂見各大品牌與大聯盟賽事有更多合作，或許也能為比賽帶來不同族群的球迷，「他們不必然懂太多棒球，但他們知道Gucci。」他也預告自己即將與New Balance及一位知名設計師合作，推出新商品，「我有些很酷的想法，馬上就要揭曉了。」

手套開箱文底下褒貶都有，有人酸溜溜說：「真開心我家游擊手有Gucci手套，這是大都會現在需要的。」也有人寫著：「這能對他的打擊率有幫助嗎？」、「美國航空和艾普勒（Billy Eppler，大都會總經理）才該合作幫林多買一張去克里夫蘭的單程機票吧！」