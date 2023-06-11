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MLB／隊友3失誤沒影響 千賀滉大7局6K阻大都會7連敗
大都會隊日籍投手千賀滉大今天投出7局6K失1分的好表現，幫助球隊以5：1擊敗海盜隊，中止7連敗，他也說自己上場時是抱持著「絕對要阻止連敗」的心情。
千賀滉大今天前兩局雖都被敲出安打，但靠著盜壘阻殺、雙殺，兩度另類三上三下，3局下控球突然「走鐘」，2出局後連投3次四壞保送，但卻能力保不失，失分是在4局下1出局後隊友出現2次失誤，其中1次準雙殺沒完成，反而丟掉1分。
而千賀滉大不受失誤影響很快回穩，接下來一路投完7局，只有失誤讓對手上壘1次，共用96球，被敲2支安打，另有6次三振、4次四壞保送，最快球速來到99.3英哩（約160公里），防禦率為3.34。
在內野3次失誤下還能只掉1分，千賀滉大表示：「誰都會失誤，我自己也投了很多四壞球，只要踏上投手丘我就能夠切換心情，絕對不能輸。」
兩隊前6局打完1：1平手，千賀滉大能夠拿下本季第6勝是靠著7局上隊友攻勢，坎納（Mark Canha）在2出局、一二壘有人時，敲出關鍵的二壘安打，拿下2分，加上8局、9局大都會各添1分增加保險。
千賀滉大前一場先發2.2局丟掉4分，這次投出追平個人旅美以來最長局數，他說：「不會去想前一場比賽的事情，球隊正在連敗中，我就是抱持絕對要阻止連敗的心情。」
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