MLB／達比修有大聯盟百勝達陣！亞洲投手第三人
旅美生涯第12年，教士隊投手達比修有在今天達成大聯盟生涯第100勝里程碑，繼野茂英雄的123勝之後，成為日職球員史上第二人，也是亞洲第三人。
教士隊今天以9：6擊敗洛磯隊，達比修有以連續解決6人次開局，先發5.1局投了剛好100球，被敲5支安打，丟掉4分有3分集中在6局下，不過隊友支援夠多分數，讓他收下本季第5勝（4敗），另有6次三振、4次四壞保送，賽後防禦率4.30。
教士隊前2局就攻下6分，包括馬恰多（Manny Machado）1局上的2分砲，以及2局上葛利桑（Trent Grisham）陽春砲加上桑契斯（Gary Sanchez）兩分砲。
達比修有自2012年旅美以來，陸續效力遊騎兵、道奇、小熊到教士隊，其中5個球季拿下過雙位數勝投，到今天累計254場先發，拿下100勝79敗，生涯防禦率3.54。
野茂過去在大聯盟12年待過7隊，生涯累積123勝，而南韓退役老將朴贊浩在大聯盟17年，累積124勝成為亞洲勝投王，達比修有成為亞洲投手百勝俱樂部第三人；台灣投手以王建民的68勝最多，在亞洲投手勝投榜排第7。
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