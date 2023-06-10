MLB／柯特斯稱基襪世仇走味 紅襪教頭柯拉反戳洋基痛處

洋基隊投手柯特斯（Nestor Cortes）近期受訪時稱紅襪隊近幾年來都不怎樣，世仇關係已經走味，兩軍今天交手前夕，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）對此反駁，紅襪才沒有爛很多年，且紅襪近兩次進入季後賽，晉級路上都淘汰洋基。

兩隊今天在洋基球場展開3連戰，柯特斯近日談到與紅襪的對戰，他說：「這感覺已經不像現在碰到光芒或藍鳥隊時，紅襪在過去幾年已經今非昔比，基襪大戰已經和以前不一樣了。」

柯拉今天被問到柯特斯的言論，他對此回應，「我們是這1年半才不夠好，並沒有很多年，我記得我們在2021年戰績還不錯，只差2勝就進世界大賽，我們去年是墊底、今年也墊底，但我還是很享受與洋基的世仇關係，這組對戰依然有趣。」

柯拉也戳到洋基痛處，他說：「過去5、6年，當我們兩隊在季後賽碰到時，像是2018、21年，我們打得還滿順的。」紅襪2018年奪冠，美聯分區系列賽以3勝1敗淘汰洋基，2021年則在一戰定生死的外卡驟死賽以6：2擊敗洋基。

柯拉說：「我知道洋基很棒，柯特斯在過去2、3年也是洋基很重要的一份子，但從我們的角度來看，我們希望在穩固的根基上逐漸茁壯，就像洋基可以穩定地每年打進季後賽一樣，但說到世仇，當賽季進入關鍵時刻時（季後賽），我認為我們對他們打得很不錯。」