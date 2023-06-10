MLB／又二度傷害…張育成手傷尚未完全癒合 但骨頭沒事

紅襪為張育成訂出在下周二重返大聯盟的大計畫，可能又將生變，張育成昨天因傷處再次感到疼痛只打2打席退場，MRI檢查後顯示骨頭沒事，但手內部的傷口尚未完全癒合，又一次「二度傷害」。

張育成前一次啟動復健賽時，就因又出現疼痛感而喊停，這是他第二度赴小聯盟打復健賽，張育成昨天賽後透露提前退場是因手痛，也確定將休兵1天，不免令人擔憂傷情是否沒有100%復原。

張育成今天赴醫院檢查，他表示，「醫生要我多休息，因為比預期的好太快了，手裡面的傷口還沒有完全恢復，又二度傷害。」

張育成在4月底因左手腕鉤狀骨折動刀，原本推估復出時間點為6月中，而他一路帶來超速復原的好消息，5月底已在小聯盟打復健賽，但兩度傳揮擊時仍有疼痛感，能否按照紅襪的安排在下周歸隊還有待觀察。