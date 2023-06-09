MLB／大谷翔平5支1 主題日P圖幫他多了妻女

天使隊今天再以3：1擊敗小熊隊，3連戰清盤對手，大谷翔平5打數敲出1安打，明天將切換為「二刀模式」，先發出戰水手隊。

小熊此役在2局上靠曼西尼（Trey Mancini）的二壘打先馳得點，但天使隨即在下半局逆轉，歐戴爾（Jo Adell）先掃出追平陽春砲，後續還有2支安打的串聯，瓦德（Taylor Ward）以高飛犧牲打再添分數，大谷翔平雖再補上安打，但楚奧特（Mike Trout）打出的中外野飛球進手套，攻勢止步於此。

天使6局下添保險分，奈托（Zach Neto）敲安、瓦德保送形成一、二壘有人，大谷的打席，天使發動雙盜壘，而捕手高姆斯（Yan Gomes）的暴傳讓奈托再衝回本壘。

大谷此役5打數1安打，被三振2次，賽後打擊率2成74。

此戰天使主場舉辦「六月聖誕節」主題日，選手出場介紹有巧思，大谷翔平被合成1946年電影「風雲人物（It's a Wonderful Life）」海報，左擁右抱妻女，第一打席大螢幕秀出P圖時，還可見大谷及投手史邁利（Drew Smyly）都瞄了一眼，美式幽默則讓日本球迷滿頭問號問「這是什麼？」也有人直喊荒謬；就連客隊的鈴木誠也，也被P上愛斯基摩帽。