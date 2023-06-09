MLB／復健賽提前退場 張育成解釋：手又痛了

紅襪隊旅美台將張育成今天在3A復健賽打到5局上就退場休息，賽後他也透過IG新功能告訴球迷，原因是手又開始疼痛，因此提早下場治療。

張育成自7日開始在紅襪隊3A進行復健賽，昨天3打數敲出2安打，今天作為第2棒、游擊手也是首打席就有安打演出，3局下則是敲出游擊飛球出局，不過5局上守備時被換下場休息。

張育成透過IG近期開放的直播專區（Broadcast Channels）向球迷公布原因，他表示：「剛剛打擊手又開始疼痛了，提早下場，繼續治療。」由於球隊明天休兵，張育成也希望手能夠越來越好。

今年4月底張育成因鉤狀骨骨折開刀治療，5月27日首場復健賽後因手仍感到痠痛，一度暫停，到6月7日重新啟動，球隊也為他訂出13日重返大聯盟的日期，不過總教練柯拉（Alex Cora）日前也曾表示，最重要是張育成自己的感覺如何。