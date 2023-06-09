MLB／大都會教頭將慢熱歸因經典賽 林多：我不認同

大都會隊開季至今，勝率還不到5成，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）將部分原因歸咎於世界棒球經典賽，但子弟兵不買帳，林多（Francisco Lindor）說：「那是他的觀點」。

代表委內瑞拉參加經典賽的納瓦耶茲（Omar Narvaez），開季不久就因左小腿拉傷進入傷兵名單，本周才剛歸隊；林多代表波多黎各參戰，本季至今的整體攻擊指數（OPS）.0719，是他的生涯新低。

蕭瓦特指出，「我想你們可以看到，林多在2月就開始為冠軍而戰，這是與他們以往完全不同的生理時鐘。」但他也強調，為國家爭冠有其意義，經典賽對棒球是好事，他也很開心子弟兵去打，但會對賽季帶來什麼影響，「或許我們可以在球季結束後再來檢視。」

對於教頭的論調，林多說：「他也有跟我說一樣的事，我也理解他的想法，但那是他的觀點，我並不認同，因為我認為經典賽幫助我獲得更多經驗，我還是覺得經典賽很棒，也告訴他我的想法。」

林多強調，「我不想將我的慢熱怪罪於經典賽，不管有沒有打經典賽，會發生的事就是會發生。」納瓦耶茲也說，即便沒打經典賽，還是有可能碰到傷勢。

大都會陣中也有不受「經典賽症候群」影響的案例，披上美國隊球衣的阿隆索（Pete Alonso），僅管打擊率只有0.231，但OPS0.872與去年同期相去不遠，且22轟在大聯盟領跑，49分打點為國聯第一。