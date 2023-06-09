快訊

朱學恒涉性騷擾！YT改名「即日起無限期停止公眾活動」

抹布水煮麵惹議！志明牛肉麵2店違食安法共挨罰6萬

朱學恒涉性騷擾鍾沛君 ！律師指強制猥褻「去關吧你噁男」

MLB／大都會教頭將慢熱歸因經典賽 林多：我不認同

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大都會隊林多（左）不同意總教練蕭瓦特說的經典賽影響子弟兵表現。路透
大都會隊林多（左）不同意總教練蕭瓦特說的經典賽影響子弟兵表現。路透

大都會隊開季至今，勝率還不到5成，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）將部分原因歸咎於世界棒球經典賽，但子弟兵不買帳，林多（Francisco Lindor）說：「那是他的觀點」。

代表委內瑞拉參加經典賽的納瓦耶茲（Omar Narvaez），開季不久就因左小腿拉傷進入傷兵名單，本周才剛歸隊；林多代表波多黎各參戰，本季至今的整體攻擊指數（OPS）.0719，是他的生涯新低。

蕭瓦特指出，「我想你們可以看到，林多在2月就開始為冠軍而戰，這是與他們以往完全不同的生理時鐘。」但他也強調，為國家爭冠有其意義，經典賽對棒球是好事，他也很開心子弟兵去打，但會對賽季帶來什麼影響，「或許我們可以在球季結束後再來檢視。」

對於教頭的論調，林多說：「他也有跟我說一樣的事，我也理解他的想法，但那是他的觀點，我並不認同，因為我認為經典賽幫助我獲得更多經驗，我還是覺得經典賽很棒，也告訴他我的想法。」

林多強調，「我不想將我的慢熱怪罪於經典賽，不管有沒有打經典賽，會發生的事就是會發生。」納瓦耶茲也說，即便沒打經典賽，還是有可能碰到傷勢。

大都會陣中也有不受「經典賽症候群」影響的案例，披上美國隊球衣的阿隆索（Pete Alonso），僅管打擊率只有0.231，但OPS0.872與去年同期相去不遠，且22轟在大聯盟領跑，49分打點為國聯第一。

經典賽 林多 大都會

延伸閱讀

公共設施供民企拉贊助辦經典賽遭疑有圖利廠商之嫌 中市府說明

經典賽／比賽期間外出飲酒 韓國3選手被處罰款與社區服務

MLB／超幼稚！藤浪「比誰站得久大賽」奪勝 日本球迷好樂

MLB／游擊手林多陷低潮 大都會教頭說是經典賽害的

相關新聞

MLB／張育成回歸終於壓日期 預計13日脫離傷兵名單

台將張育成回歸大聯盟終於「壓日期」，根據當地媒體指出，紅襪將在台灣時間下周二將他移出傷兵名單，重返大聯盟出賽。

MLB／辛德賈德死命想找回球速 道奇教頭：進傷兵名單重置

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）今天被放入15天傷兵名單，原因是手指起水泡，但近期失常的表現、失速的...

MLB／曾當眾表白「楚奧特我愛你」 鈴木誠也迷弟圓夢

曾透過麥克風表白「楚奧特（Mike Trout），我愛你」，鈴木誠也終於有機會與本人近距離碰面，兩人今天在賽前握手、彼此...

MLB／大都會教頭將慢熱歸因經典賽 林多：我不認同

大都會隊開季至今，勝率還不到5成，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）將部分原因歸咎於世界棒球經典賽，但子弟兵不...

MLB／馬林魚阿拉斯越打越猛 挑戰單季4成打者

大聯盟本季賽事已過三分之一，馬林魚隊「打擊機器」阿拉斯愈打愈猛，昨天對皇家隊之戰又有4打數2安打的好表現，本季打擊率從4...

MLB／雷神落入凡間 辛德賈德走鐘表現教練也無解

「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)本季以1年1300萬美元合約轉戰有「投手再生工廠」美譽的道奇隊，盼能拾回巔峰身手。沒想到本季至今繳出荒腔走板的1勝4敗、7.16防禦率成績，在今天對

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦