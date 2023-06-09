MLB／辛德賈德死命想找回球速 道奇教頭：進傷兵名單重置

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）今天被放入15天傷兵名單，原因是手指起水泡，但近期失常的表現、失速的球威，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說得明白，要讓他在身心靈上「重置」一下。

辛德賈德今年以1300萬美元加盟道奇隊，期盼重返榮耀，昨天對紅人隊挨了2轟，僅投3局就丟6分，最近19局丟掉20分，防禦率7.16是投滿55.1局的投手中最糟的。

雖然手指水泡問題困擾了辛德賈德一整季，但羅伯茲表示：「在身體、心理、情感上，他今年也受到很多磨難，所以他今天就回去洛杉磯，要找回常軌，對我來說，這就像是重置的感覺。」

辛德賈德暫無明確歸隊時間表，道奇隊會安排訓練團隊、投手教練、體能教練等，一起為他擬定「重置」計畫。

辛德賈德今年平均球速是92.4哩，比生涯平均少了4哩，即使不斷改變投球姿勢也無效，羅伯茲表示，辛德賈德不會接受今年任何版本的自己，「他真的死命的要找回球速，回到那個可以投100哩的自己，我認為他在控球、位移上還可以更好，但他還是想要拉回球速。」