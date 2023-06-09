快訊

朱學恒涉性騷擾！YT改名「即日起無限期停止公眾活動」

抹布水煮麵惹議！志明牛肉麵2店違食安法共挨罰6萬

朱學恒涉性騷擾鍾沛君 ！律師指強制猥褻「去關吧你噁男」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／曾當眾表白「楚奧特我愛你」 鈴木誠也迷弟圓夢

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鈴木誠也圓夢與偶像楚奧特相見歡。 路透社
鈴木誠也圓夢與偶像楚奧特相見歡。 路透社

曾透過麥克風表白「楚奧特（Mike Trout），我愛你」，鈴木誠也終於有機會與本人近距離碰面，兩人今天在賽前握手、彼此擁抱，鈴木誠也迷弟圓夢。

天使、小熊隊的3連戰今天進入最終戰，賽前練習時，媒體捕捉到鈴木誠也、楚奧特的互動影片，也勾起外界對於鈴木誠也的一段回憶。

去年在加盟小熊隊的記者會上，鈴木誠也被問到選穿「27」號球衣的原因，而他未經翻譯，自己以英文回應：「Mike Trout, I love you.」，逗得現場媒體大笑，連身旁的翻譯都露出驚喜的表情，這段告白也成他在記者會上最被廣為流傳的片段。

楚奧特也有看過這段影片，今天一見到鈴木誠也就直呼：「我們終於碰面了！」被問到有沒有要給鈴木誠也的建議，他說：「我希望他繼續做自己就好，看他的比賽很有意思。」他也透露有聽大谷翔平及他的翻譯水原一平聊過，「他們都說他是很棒的人。」

鈴木誠也 小熊隊 楚奧特

延伸閱讀

MLB／大谷翔平2盜！日籍合計千盜達陣 一朗貢獻最大

MLB／大谷化身天才小釣手、鈴木配合咬餌 日網友：公開調情

MLB／大谷翔平16轟追平美聯第二 加入全壘打王爭奪

MLB／對小熊首轟差點被誤判！大谷翔平生涯砲轟第21隊

相關新聞

MLB／張育成回歸終於壓日期 預計13日脫離傷兵名單

台將張育成回歸大聯盟終於「壓日期」，根據當地媒體指出，紅襪將在台灣時間下周二將他移出傷兵名單，重返大聯盟出賽。

MLB／辛德賈德死命想找回球速 道奇教頭：進傷兵名單重置

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）今天被放入15天傷兵名單，原因是手指起水泡，但近期失常的表現、失速的...

MLB／曾當眾表白「楚奧特我愛你」 鈴木誠也迷弟圓夢

曾透過麥克風表白「楚奧特（Mike Trout），我愛你」，鈴木誠也終於有機會與本人近距離碰面，兩人今天在賽前握手、彼此...

MLB／大都會教頭將慢熱歸因經典賽 林多：我不認同

大都會隊開季至今，勝率還不到5成，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）將部分原因歸咎於世界棒球經典賽，但子弟兵不...

MLB／馬林魚阿拉斯越打越猛 挑戰單季4成打者

大聯盟本季賽事已過三分之一，馬林魚隊「打擊機器」阿拉斯愈打愈猛，昨天對皇家隊之戰又有4打數2安打的好表現，本季打擊率從4...

MLB／雷神落入凡間 辛德賈德走鐘表現教練也無解

「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)本季以1年1300萬美元合約轉戰有「投手再生工廠」美譽的道奇隊，盼能拾回巔峰身手。沒想到本季至今繳出荒腔走板的1勝4敗、7.16防禦率成績，在今天對

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦