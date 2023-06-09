MLB／曾當眾表白「楚奧特我愛你」 鈴木誠也迷弟圓夢

曾透過麥克風表白「楚奧特（Mike Trout），我愛你」，鈴木誠也終於有機會與本人近距離碰面，兩人今天在賽前握手、彼此擁抱，鈴木誠也迷弟圓夢。

天使、小熊隊的3連戰今天進入最終戰，賽前練習時，媒體捕捉到鈴木誠也、楚奧特的互動影片，也勾起外界對於鈴木誠也的一段回憶。

Mike Trout😀

Seiya Suzuki😀 pic.twitter.com/FYVyI6xY4e — yu-1linda (@yu_1_linda99) 2023年6月9日

去年在加盟小熊隊的記者會上，鈴木誠也被問到選穿「27」號球衣的原因，而他未經翻譯，自己以英文回應：「Mike Trout, I love you.」，逗得現場媒體大笑，連身旁的翻譯都露出驚喜的表情，這段告白也成他在記者會上最被廣為流傳的片段。

Cubs outfielder Seiya Suzuki is a fan of Mike Trout 😂 💙



(via @Cubs) pic.twitter.com/wLTMs1Pjee — SportsCenter (@SportsCenter) 2022年3月20日

楚奧特也有看過這段影片，今天一見到鈴木誠也就直呼：「我們終於碰面了！」被問到有沒有要給鈴木誠也的建議，他說：「我希望他繼續做自己就好，看他的比賽很有意思。」他也透露有聽大谷翔平及他的翻譯水原一平聊過，「他們都說他是很棒的人。」