聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／曾當眾表白「楚奧特我愛你」 鈴木誠也迷弟圓夢
曾透過麥克風表白「楚奧特（Mike Trout），我愛你」，鈴木誠也終於有機會與本人近距離碰面，兩人今天在賽前握手、彼此擁抱，鈴木誠也迷弟圓夢。
天使、小熊隊的3連戰今天進入最終戰，賽前練習時，媒體捕捉到鈴木誠也、楚奧特的互動影片，也勾起外界對於鈴木誠也的一段回憶。
去年在加盟小熊隊的記者會上，鈴木誠也被問到選穿「27」號球衣的原因，而他未經翻譯，自己以英文回應：「Mike Trout, I love you.」，逗得現場媒體大笑，連身旁的翻譯都露出驚喜的表情，這段告白也成他在記者會上最被廣為流傳的片段。
楚奧特也有看過這段影片，今天一見到鈴木誠也就直呼：「我們終於碰面了！」被問到有沒有要給鈴木誠也的建議，他說：「我希望他繼續做自己就好，看他的比賽很有意思。」他也透露有聽大谷翔平及他的翻譯水原一平聊過，「他們都說他是很棒的人。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言