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MLB／馬林魚阿拉斯 打擊率達4成

聯合報／ 記者藍宗標蘇志畬／綜合報導
馬林魚隊阿拉斯棒子火燙，目前打擊率仍超過4成。（法新社）
馬林魚隊阿拉斯棒子火燙，目前打擊率仍超過4成。（法新社）

大聯盟本季賽事已過三分之一，馬林魚隊「打擊機器」阿拉斯愈打愈猛，昨天對皇家隊之戰又有4打數2安打的好表現，本季打擊率從4成01升至4成03，長達82年未出現的單季4成打者是否重現江湖，備受矚目。

馬林魚近況火熱，昨天在主場以6：1獲勝，不但完成三連戰橫掃，而且拚出6連勝，在國聯東區排名只落後勇士隊；阿拉斯最近5場比賽合計21打數14支安打，打擊率從3成74衝到4成03，仍是大聯盟唯一4成打者，數字離他最近的藍鳥隊內野手比切特，以3成31暫居美聯榜首，落後一大截。

阿拉斯今年有機會成為1900年起，史上首位連續兩季在不同聯盟拿到打擊王。

另外，天使隊昨天以6：2擊敗小熊隊大谷翔平4打數1安打、1保送，雖未再開轟，但有兩次盜壘成功，締造大聯盟日籍選手第1000盜紀錄；大谷生涯6年累積75盜，在日籍選手排名第4，鈴木一朗509盜居榜首。

馬林魚 小熊隊 勇士 皇家 大谷翔平 天使 藍鳥 鈴木一朗

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