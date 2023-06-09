MLB／馬林魚阿拉斯 打擊率達4成

大聯盟本季賽事已過三分之一，馬林魚隊「打擊機器」阿拉斯愈打愈猛，昨天對皇家隊之戰又有4打數2安打的好表現，本季打擊率從4成01升至4成03，長達82年未出現的單季4成打者是否重現江湖，備受矚目。

馬林魚近況火熱，昨天在主場以6：1獲勝，不但完成三連戰橫掃，而且拚出6連勝，在國聯東區排名只落後勇士隊；阿拉斯最近5場比賽合計21打數14支安打，打擊率從3成74衝到4成03，仍是大聯盟唯一4成打者，數字離他最近的藍鳥隊內野手比切特，以3成31暫居美聯榜首，落後一大截。

阿拉斯今年有機會成為1900年起，史上首位連續兩季在不同聯盟拿到打擊王。

另外，天使隊昨天以6：2擊敗小熊隊，大谷翔平4打數1安打、1保送，雖未再開轟，但有兩次盜壘成功，締造大聯盟日籍選手第1000盜紀錄；大谷生涯6年累積75盜，在日籍選手排名第4，鈴木一朗509盜居榜首。