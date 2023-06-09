聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／馬林魚阿拉斯 打擊率達4成
大聯盟本季賽事已過三分之一，馬林魚隊「打擊機器」阿拉斯愈打愈猛，昨天對皇家隊之戰又有4打數2安打的好表現，本季打擊率從4成01升至4成03，長達82年未出現的單季4成打者是否重現江湖，備受矚目。
馬林魚近況火熱，昨天在主場以6：1獲勝，不但完成三連戰橫掃，而且拚出6連勝，在國聯東區排名只落後勇士隊；阿拉斯最近5場比賽合計21打數14支安打，打擊率從3成74衝到4成03，仍是大聯盟唯一4成打者，數字離他最近的藍鳥隊內野手比切特，以3成31暫居美聯榜首，落後一大截。
阿拉斯今年有機會成為1900年起，史上首位連續兩季在不同聯盟拿到打擊王。
另外，天使隊昨天以6：2擊敗小熊隊，大谷翔平4打數1安打、1保送，雖未再開轟，但有兩次盜壘成功，締造大聯盟日籍選手第1000盜紀錄；大谷生涯6年累積75盜，在日籍選手排名第4，鈴木一朗509盜居榜首。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言