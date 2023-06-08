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MLB／敲再見轟氣走雙城 光芒阿羅薩雷納稱本來不想上場

聯合新聞網／ 綜合報導
阿羅薩雷納轟出再見全壘打，氣走雙城。 美聯社
阿羅薩雷納轟出再見全壘打，氣走雙城。 美聯社

光芒雙城隊今天上演投手戰，9局上半結束，仍戰成1：1平手。最終光芒強打阿羅薩雷納（Randy Arozarena）從雙城火球男杜蘭（Jhoan Duran）手中轟出再見陽春砲，以2：1氣走雙城。

兩隊今天上演精采投手戰，雙城先發羅培茲（Pablo Lopez）主投7局失1分，送出6次三振。光芒則採取車輪戰，第6任投手亞當（Jason Adam）九局上破功，被雙城路易斯（Royce Lewis）敲出追平安打。

9局下雙城推出終結者杜蘭，他連投2顆指叉球，第2球阿羅薩雷納擊成右外野飛球，杜蘭還指著天空示意隊友會接殺，沒想到球直接飛出全壘打大牆。

這是阿羅薩雷納職業生涯第2度，用手中球棒跟對手說再見。他受訪時開玩笑表示自己不想上場打擊，「我認為我們早就能贏下比賽，不過當他們（雙城）追平時，我就知道自己會有好的打擊機會。」

光芒賽後戰績45勝19敗，持續領先全大聯盟；雙城則以31勝31敗暫居美聯中區龍頭。

雙城 光芒 阿羅薩雷納

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