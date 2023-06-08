MLB／ESPN評本季最亮眼新秀 卡洛爾掃4安外帶2分砲

台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)首個賽季就站穩大聯盟，展現跑、打、守三拍子全能天賦，近日更被《ESPN》評為今年全聯盟表現最佳的新秀。而他在今天對戰國民的比賽中繳出生涯首次的四安表現，包括本季第11轟，率領響尾蛇以6：2擊敗國民，賽後卡洛爾打擊率也來到三成。

Corbin Carroll raises his season average to .300 with a 4-hit performance. pic.twitter.com/ICUffBWt9E — MLB (@MLB) 2023年6月8日

卡洛爾開季前在大聯盟官網被評選為聯盟第二號新秀，僅打32場比賽就與響尾蛇隊達成8年1.11億延長合約，足見球隊的看好程度。而他也確實兌現天分，本季出賽59場，繳出.300/.387/.541的打擊三圍，外帶11轟與18盜，OPS為打線中最高，2.4的WAR(勝利貢獻值)不僅遙遙領先全隊，更勝過去年兩聯盟的MVP賈吉(Aaron Judge)與高史密特(Paul Goldschmidt)，已然是球隊的看板球星。

也因為亮眼的打擊成績，《ESPN》近期公布本季新秀排名時，卡洛爾毫不意外的登頂首位，更認為目前沒有人能看到他的車尾燈。《ESPN》專欄作家杜利多(Bradford Doolittle)提到卡洛爾的在場上各方面都能做到貢獻，即使響尾蛇主場對打者有利，卡洛爾客場的OPS硬是比主場高了近兩成，且面對左投也沒有明顯落差。

以卡洛爾目前的全能成績，有很大的可能入選明星賽。另一名分析師麥克丹尼爾(Kiley McDaniel)也指出卡洛爾是「任何層面都水準以上的球員」，維持到季末將有機會將數據推進至20轟、30盜。

根據數據顯示，卡洛爾今天對戰國民對敲出的413英呎大號全壘打是全場最遠的一球，在30座球場中有29座能出牆，單場四支安打也是生涯首次。響尾蛇在擊敗國民後，與道奇隊來到兩場勝差，以37勝25敗的戰績持續坐穩國聯西區龍頭。

值得一提的是這份新秀評比榜單除了卡洛爾穩居第一，遊騎兵大物三壘手榮格(Josh Hung)排在第二，紅襪隊日籍野手吉田正尚則高居第第三。