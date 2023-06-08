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MLB／「海怪」桑契斯終於找到落腳處？9戰4轟扮教士救世主

聯合新聞網／ 綜合報導
桑契斯今天相中一顆98英哩的速球，掃出奠定勝基的三分砲。 美聯社
桑契斯今天相中一顆98英哩的速球，掃出奠定勝基的三分砲。 美聯社

曾兩度入選明星賽的強打捕手「海怪」桑契斯(Gary Sanchez)去年成為自由球員後在市場上乏人問津，開季只能從小聯盟起步的他卻接連被釋出，直到來到教士後才獲得穩定出賽。而他也把握上場機會，今天對水手掃出短短九場比賽內的第四轟，也幫助球隊以10：3輕取水手。

桑契斯作為少見的重砲捕手，又是在集聚鎂光燈的洋基隊出道，早早成名且備受球迷矚目，更被期待與「法官」賈吉(Aaron Judge)、托瑞斯(Gleyber Torres)、塞佛里諾(Luis Severino)等人組成球隊新生代的「四核心」。但兩度敲出30轟的桑契斯打擊在2020後不進反退，連續三年繳出低於聯盟平均的成績，加上本就是弱項的守備功力，讓他在而立之年面臨失業危機。

桑契斯季初先與巨人隊簽下小聯盟合約，因盼不到大聯盟機會選擇挑脫合約並加盟大都會。卻又在大都會僅出賽3場、6個打數後就遭到球隊DFA，開季才兩個月，教士隊已是他第三個東家。

本季教士捕手是打線中最貧弱一環，兩名輪替諾拉(Austin Nola)及蘇利文(Brett Sullivan)打擊率都未滿兩成。桑契斯在這裡總算獲得出賽空間，他也重拾重砲威名，加盟第二場就開轟，九場比賽內狂掃四轟，包含今天對水手奠定勝基的三分砲，賽後OPS上漲至1.019。

「顯然我有過高潮與低谷」，桑契斯說，「但我一直昂首挺胸，從未真正放棄，我將表現歸功於付出的努力，幫助我重新找回熟悉的自己」。

教士 Gary Sanchez

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