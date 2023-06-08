MLB／紅人大物生涯首轟秀怪力 辛德賈德3局被爆打6分

紅人隊頭號大物新人克魯茲（Elly De La Cruz）展現怪力，生涯第二場出賽就開轟，一發458呎的超大號全壘打，寫下史上第五遠紀錄，道奇隊「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）挨轟，只投3局狂失6分，紅人以8：6獲勝。

21歲游擊手克魯茲在3A表現出色，昨天首次升上大聯盟，就成為隊史81年來第一位生涯初登場就打第四棒的菜鳥，也敲出一支二壘安打加上2次四壞保送。

今天更進一步，克魯茲1局下首打席就鎖定辛德賈德的偏高速球，一棒轟上右外野觀眾席最後一排，這發生涯首轟擊球初速114.8哩、擊球仰角35度，距離458呎更是自2015年「Statcast」開始紀錄以來，史上第五遠的生涯首轟。

這發兩分砲幫助紅人追平比數，不過道奇2局上瓦格斯（Miguel Vargas）陽春砲、3局上史密斯（Will Smith）2分砲加上瓦格斯的二壘打再添3分，取得6：2領先。

只不過辛德賈德已經找不回過去身手，3局下被紅人敲出4支安打，有3支是長打，包括麥克連（Matt McLain）、克魯茲的三壘安打，以及史蒂芬森（Tyler Stephenson）兩分砲，單局丟掉4分，兩隊6：6戰平。

辛德賈德只投3局就被敲出2轟，狂失6分退場，防禦率飆升至7.12。 美聯社

辛德賈德只投3局就被敲出2轟，狂失6分退場，防禦率飆升至7.12，而且12場先發挨了12轟，本季累積4場丟掉6分以上的比賽，與紅人亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）、運動家穆勒（Kyle Muller），並列本季最慘。

紅人最終是在9局下，班森（Will Benson）的一發再見兩分砲贏下比賽，這一轟也是班森的生涯首轟，紅人收下3連勝，道奇則苦吞4連敗。

克魯茲總計4打數2安打，2打點、2得分，另有2次三振，兩場比賽打完，目前打擊率是4成29，整體攻擊指數（OPS）更是誇張的1.842。