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MLB／張育成復健賽3支2還盜壘 紅襪教頭：再多點打席

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
旅美台將張育成今天在3A的復健賽打出3打數2安打的好成績。 路透社
旅美台將張育成今天在3A的復健賽打出3打數2安打的好成績。 路透社

旅美台將張育成今天在3A的復健賽打出3打數2安打的好成績，還在游擊防區守了5局，預計在3A打完這周賽程才會歸隊，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）表示：「我們需要給他多點打席，守備不用擔心。」

紅襪隊3A今天以7：10輸給國民隊3A，張育成擔任第1棒、游擊手，1局下就敲出復健賽以來的首安，並靠著投手犯規、失誤、捕手漏球，一路回到本壘得分，2局下敲出游擊滾地出局，4局下再敲出右外野安打帶有1分打點，並演出盜壘成功，在6局上被換下場。

大聯盟球員復健賽多半不會打好打滿，張育成今天3打數2安打還有1打點、1得分，加上積極跑壘以及連續兩天出賽，證明身體復原沒有問題。

紅襪隊暫時仍會照既定安排讓張育成多打幾場，柯拉表示，球隊需要確保他有足夠的打席進行測試，「至於守備局數，這我們不擔心，我們知道他可以守游擊、一壘、二壘、三壘，反而是打席，這是我們最擔心的，要觀察他的揮棒狀況。」

張育成4月底因鉤狀骨骨折進行手術，5月27日的復健賽一度感到痠痛，暫停後在昨天重啟，柯拉表示：「當時有些特定球路他會有點不舒服，特別是低角度的球，但過去這3、4天他沒有問題。」

張育成 紅襪

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