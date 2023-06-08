MLB／大谷對戰小熊首轟 本季16轟

大谷翔平昨天對小熊隊以「第2棒、指定打擊」身分出賽，打者翔平不僅集滿打擊對戰所有29支敵隊紀錄，轟出陽春砲更完成對戰21隊開轟壯舉，投手大谷則錯過登板對決小熊的機會。

大谷翔平昨天2打數1安打，另有2次保送，4局下敲出右外野深遠飛球，正好越過好友鈴木誠也的頭頂，為天使隊先馳得點、追成1：4，最終更靠著5局下的5分大局，以7：4逆轉勝。

這一轟差點不算，裁判當下未判全壘打，大谷全力衝上三壘後也比出「應該有超過吧」的手勢，裁判開會後確認擊中全壘打牆黃線上方，讓大谷可以散步回本壘。

這是大谷翔平生涯對戰小熊首轟，5月初也曾對釀酒人隊開轟，新對戰的兩支球隊都開張，砲轟數量上升到21隊，本季累積16轟也追平美聯第二，洋基隊賈吉以19轟居首，不過進傷兵名單。

旅美台將張育成繼5月27日再度啟動復健賽，昨在紅襪隊3A出戰國民隊3A，擔任第3棒、指定打擊，總計4打數無安打，不過有2打席擊球初速超過91哩，最快93.4哩，何時歸隊？總教練說：「以他的感覺為主。」