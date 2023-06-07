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MLB／大都會阿隆索開轟後嗆聲 勇士球員逆轉後嗆回去

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會重砲阿隆索。 美聯社
大都會重砲阿隆索。 美聯社

大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）今天從勇士隊投手愛德（Bryce Elder）手中，敲出本季第22轟，持續領先大聯盟。他開轟後向愛德嗆，「再丟一次，拜託。」不過隨後勇士打線幫愛德報仇，終場以6：4逆轉大都會。

愛德3局上遭遇亂流，先被林多（Francisco Lindor）敲出兩分砲，面對麥尼爾（Jeff McNeil）又投出保送。接著面對阿隆索先投2顆滑球，再投1顆伸卡球，第4球投出滑球被阿隆索逮中，形成一發448英尺的大號全壘打。

阿隆索回到休息後向愛德嗆聲，不過對手毫未受影響，一路投到6局沒再失過分數。反觀大都會6局下被勇士灌進4分逆轉戰局，勇士其他球員在休息室大喊阿隆索的「名言」，阿隆索之後打擊沒任何建樹，大都會也吞下敗仗。

愛德本季展現王牌身手，儘管今天主投6局失4分，賽後防禦率仍只有2.26。他賽後表示自己沒聽見阿隆索的嗆聲，並做出高EQ回覆，「如果我在球場打全壘打，我可能也會大吼大叫。」

大都會 勇士

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