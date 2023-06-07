MLB／對小熊首轟差點被誤判！大谷翔平生涯砲轟第21隊

天使隊二刀流好手大谷翔平今天賽前還跟鈴木誠也有說有笑，生涯首度對戰小熊隊就炸裂，4局下的一發陽春砲從鈴木誠也頭上飛過去，打中黃線上方螢幕，最初未判全壘打，大谷還乖乖全力衝上三壘。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，鈴木誠也則是第4棒、右外野手，賽前兩位同級生在外野草皮聊了約2分鐘，大谷還一度對鈴木做出釣魚的動作，互動十分良好。

大谷與鈴木城也在外野草皮聊了約2分鐘。 美聯社

開賽後，大谷首打席敲出游擊方向滾地球出局，鈴木2局上首打席的安打點燃球隊4分大局，不過4局下換大谷還以顏色，一發右外野深遠飛球，鈴木跳在全壘打牆上無法接殺，看著球彈回場內，此時大谷翔平已經飆速站上三壘。

裁判第一時間未立刻宣判是全壘打，不過電視重播看起來明顯打中全壘打牆黃線上方的螢幕，裁判短暫開會後未申請輔助判決，直接確認是全壘打，也讓停在三壘的大谷得以散步回本壘。

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pic.twitter.com/c9A7G3U23u — Ben Verlander (@BenVerlander) 2023年6月7日

這也是大谷翔平生涯對小熊隊的首轟，加上今年也曾對釀酒人隊開轟，本季新對戰的兩支球隊都開張，也讓他完成生涯對戰29隊後，砲轟數量上升到21隊，剩下響尾蛇、紅人、馬林魚、費城人、海盜、巨人、紅雀、國民隊還沒轟過。