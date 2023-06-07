MLB／王牌馬諾亞遭下放新人聯盟 藍鳥教頭：正確的第一步

藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）去年美聯塞揚票選第3，沒想到今年狀況大走鐘，昨天只解決1人次，就狂失6分退場。儘管藍鳥教頭史奈德（John Schneider）賽前說他還會有先發機會，但在前役慘烈的表現後，還是在今天將他下放新人聯盟。

馬諾亞去年16勝7敗，防禦率2.24，儼然成為藍鳥新生代王牌。不料他今年表現撞牆，累積先發13場，1勝7敗，防禦率6.36，每局被上壘率1.90。

史奈德表示這項決定經過深思熟慮，「就像我一直說的，我們希望能盡一切努力幫助他變更好，我們覺得這是正確的第一步。」

藍鳥昔日王牌哈勒戴（Roy Halladay）2001年也曾因狀況不佳，被下放到1A，他最終找回身手，重回球隊先發輪值。不過2人狀況有些不同，馬諾亞是被下放到更低階的新人聯盟。

史奈德強調馬諾亞仍是球隊的一員，球團計畫讓投手教練豪威爾（David Howell）以及制服組特別助理康崔爾（Paul Quantrill）幫助馬諾亞，也會派其他教練進行視訊會議。史奈德解釋馬諾亞回歸時間點，「我們有信心當他找回原有實力時，會成為球隊重要戰力，那個環境很適合他重新開始，當他準備好時，就是歸隊的時間。」