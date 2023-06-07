快訊

竹北天坑又現「裂縫圍城」 居民諷神預言：說好的改善呢

新光金改選前48小時 吳東進、吳東亮大和解能化為共治？

李靚蕾不藏了！首揭官司勝訴內幕 沒掉1滴淚卻有驚人發現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／王牌馬諾亞遭下放新人聯盟 藍鳥教頭：正確的第一步

聯合新聞網／ 綜合報導
馬諾亞遭下放新人聯盟。 法新社
馬諾亞遭下放新人聯盟。 法新社

藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）去年美聯塞揚票選第3，沒想到今年狀況大走鐘，昨天只解決1人次，就狂失6分退場。儘管藍鳥教頭史奈德（John Schneider）賽前說他還會有先發機會，但在前役慘烈的表現後，還是在今天將他下放新人聯盟。

馬諾亞去年16勝7敗，防禦率2.24，儼然成為藍鳥新生代王牌。不料他今年表現撞牆，累積先發13場，1勝7敗，防禦率6.36，每局被上壘率1.90。

史奈德表示這項決定經過深思熟慮，「就像我一直說的，我們希望能盡一切努力幫助他變更好，我們覺得這是正確的第一步。」

藍鳥昔日王牌哈勒戴（Roy Halladay）2001年也曾因狀況不佳，被下放到1A，他最終找回身手，重回球隊先發輪值。不過2人狀況有些不同，馬諾亞是被下放到更低階的新人聯盟。

史奈德強調馬諾亞仍是球隊的一員，球團計畫讓投手教練豪威爾（David Howell）以及制服組特別助理康崔爾（Paul Quantrill）幫助馬諾亞，也會派其他教練進行視訊會議。史奈德解釋馬諾亞回歸時間點，「我們有信心當他找回原有實力時，會成為球隊重要戰力，那個環境很適合他重新開始，當他準備好時，就是歸隊的時間。」

藍鳥

延伸閱讀

MLB／打者翔平對戰29隊全解鎖 投手大谷錯過對戰小熊

MLB／復健重啟！張育成擊球初速達93.4哩 4打數暫無安

MLB／國中就有147眼睛發亮 紅人球探見林盛恩後眼裡只有他

MLB／藍鳥馬諾亞趴地上「吹球」 只投0.1局被打爆球迷狠噓

相關新聞

MLB／對小熊首轟差點被誤判！大谷翔平生涯砲轟第21隊

天使隊二刀流好手大谷翔平今天賽前還跟鈴木誠也有說有笑，生涯首度對戰小熊隊就炸裂，4局下的一發陽春砲從鈴木誠也頭上飛過去，...

MLB／復健重啟！張育成擊球初速達93.4哩 4打數暫無安

旅美台將張育成復健賽重啟，今天在紅襪隊3A出戰國民隊3A之戰，張育成擊球初速最快來到93哩，總計4打數無安打，球隊以6：...

MLB／撞開道奇護網 洋基賈吉摔進傷兵名單

洋基隊賈吉（Aaron Judge）的美技接殺，卻因力道太強撞開道奇球場護網、摔進牛棚，這一摔也讓他連2場無法出賽，洋基...

MLB／球種多到PitchCom不夠用！美媒解剖投手大谷進化關鍵

大谷翔平剛登上美國的投手丘時，遭到大聯盟打者以砲火歡迎，於兩場春訓比賽狂丟九分。然而，他在之後卻銳變為強投，還在去年登上塞揚獎排行第四名，《ESPN》特別撰文，指出三特點讓投手大谷這幾年能大幅度進化。

MLB／韌帶受傷提前報銷 遊騎兵強投狄葛隆：感覺糟透了

塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）才剛以5年1.85億美元合約加盟遊騎兵隊，如今卻因右手肘尺側副韌帶撕裂要動手術...

MLB／王牌馬諾亞遭下放新人聯盟 藍鳥教頭：正確的第一步

藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）去年美聯塞揚票選第3，沒想到今年狀況大走鐘，昨天只解決1人次，就狂失6分退場。儘管藍鳥教頭史奈德（John Schneider）賽前說他還會有先發機會，但在前役

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦