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MLB／打者翔平對戰29隊全解鎖 投手大谷錯過對戰小熊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
打者翔平只用6季就完成生涯對戰29隊的紀錄。 美聯社
打者翔平只用6季就完成生涯對戰29隊的紀錄。 美聯社

大谷翔平今天對戰小熊隊以「第2棒、指定打擊」身分出賽，受惠今年大聯盟賽制，打者翔平只用6季就完成生涯對戰29隊的紀錄，至於投手大谷目前登板對決21隊。

大聯盟今年球季比賽場次不變，但每支球隊都必須對戰其他29支球隊，這是前所未有的做法，大谷翔平過去5季登板對決19隊，也以野手身分對過27隊，今年獲得解鎖機會。

打者翔平過去沒碰過的只有釀酒人、小熊隊，今年4月29日起與釀酒人隊的三連戰大谷翔平全數出賽，而今天開打的小熊隊三連戰，翔平第一戰就完成生涯對決所有敵隊紀錄。

不過投手大谷確定缺席，若照原本投1休5將是首度登板對上小熊隊，但天使隊決定讓他本季首次「投1休6」，因此順延到10日對戰水手隊的第一戰再登板。

大谷翔平今年曾登板對過國民、紅雀隊，解鎖兩支新球隊，生涯登板對決累積到21支球隊，目前還沒對過的剩下大都會、費城人、紅人、海盜、釀酒人、小熊、道奇、教士隊。

小熊隊 大谷翔平 釀酒人

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