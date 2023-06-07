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MLB／復健重啟！張育成擊球初速達93.4哩 4打數暫無安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
旅美台將張育成復健賽重啟，今日雖然沒安打，但擊球初速最快來到93哩。 法新社
旅美台將張育成復健賽重啟，今日雖然沒安打，但擊球初速最快來到93哩。 法新社

旅美台將張育成復健賽重啟，今天在紅襪隊3A出戰國民隊3A之戰，張育成擊球初速最快來到93哩，總計4打數無安打，球隊以6：11輸球。

張育成在4月底因鈎狀骨骨折進入傷兵名單，開刀治療並經歷復健，5月27日首場復健賽，但因揮棒時手仍有痠痛感，因此球隊暫停復健賽，回波士頓繼續治療，到今天才又回到球場。

張育成今天擔任先發第3棒、指定打擊，先不守備減輕負擔，首打席敲出三壘方向滾地球變成雙殺，4局下再次敲出三壘滾地球自己出局，6局下則是敲出游擊方向飛球出局，7局下張育成敲出左外野平飛球出局。

張育成9局上打席被代打換下，今天4打數無安打，有2打席擊球初速都在91哩以上，打得最強勁一球是7局下的飛球，擊球初速來到93.4哩，加上前一場復健賽，目前連7打數尚未敲安，持續朝大聯盟復出努力中。

據日前當地媒體「MassLive」報導，張育成理想復健狀況是在小聯盟待1周，紅襪隊也剛好結束客場之旅，在13日回到主場對上洛磯隊時歸隊。

張育成 紅襪

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