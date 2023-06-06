MLB／林盛恩有打首棒的能力 周宗志透露跑一壘3.8秒

紅人隊以120萬美元簽約金加上10萬美元獎學金簽下林盛恩，看好他具備打第一棒的資質，穀保家商教練周宗志聽聞後並不意外，「他是有第一棒的能力」，透露林盛恩跑一個壘包最快應有3.8秒。

林盛恩為投打全才，他也希望赴美後可以朝二刀流發展，球團詢問他屬意的守備位置，「我是說中線，因為是棒球場上比較重要的位置。」周宗志表示，「當然以他本身的能力要在中線，速度、敏捷來說沒有太大問題。」

紅人球探史托維克（Jamey Storvick）今天的訪談中，對於林盛恩擔任野手著墨較多，也提到他具備打第一棒的能力，不同於今年在高中以投手為重的安排。

周總對此表示，「目前他的投球對我們球隊幫助是比較大，在高中這年投球比重比較大一點，不代表他沒有這個能力，我們的速度訓練，他的都是最快的，以我們在測跑一個壘包，如果沒記錯，最快3秒8應該有吧。」

至於甚少安排他在游擊出賽，也是另有考量，周總說明：「因為他兼任投手，我們是希望中線可以比較固定，等到他上來投，可能是滿關鍵的時候，游擊再換一個人，可能會比較不穩定。」

周宗志也回憶初見林盛恩的驚艷感，「第一次看到他是二年級打小馬，剛走進去，剛好打一支（全壘打），翻秩序冊看年紀是國一，卻有這樣的爆發力。」林盛恩的生日為9月1日，為該學年年紀最小的學生。