MLB／吉田正尚1數據比肩鈴木一朗 本世紀只有他們做到

紅襪隊日籍強打吉田正尚今天面對光芒隊打擊熄火，不過轉播單位點出他一項數據比肩鈴木一朗，本世紀只有他們兩人做到。

紅襪今天在主場以1：4不敵光芒，吉田正尚4支0，打擊率下降到3成12。他還在6局下擊出本季第8次雙殺打，成為全大聯盟最多雙殺打的左打者。

不過據紅襪隊轉播單位資料顯示，吉田正尚生涯前50次出賽上壘85次以上，且被三振次數25次以下，本世紀只有今年的吉田正尚和2001年的水手隊鈴木一朗做到過。

儘管吉田正尚打出超乎預期的成績，但紅襪今天輸球後戰績30勝30敗，在美東火藥庫只能敬陪末座。紅襪今天仍有守備失誤，總教練柯拉（Alex Cora）再次強調守備的重要，「防守是我們必須改進的，如果我們能改善，將能贏下更多比賽。」