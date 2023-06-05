MLB／洋基先發輪值又有麻煩！柯特斯左肩受傷進傷兵名單

洋基今年先發輪值傷兵不斷，左投柯特斯（Nestor Cortes）也因為左肩傷勢進入15天傷兵名單，明後天將接受核磁共振檢查。

柯特斯本季狀態不如去年，5月31日面對水手主投5局失2分，拿下本季第5勝，防禦率降到5.16。不過柯特斯卻傳出左肩傷勢，明日對戰白襪由施密特（Clarke Schmidt）先頂替，菜鳥布里托（Jhony Brito）和瓦斯奎茲（Randy Vasquez）可能進入輪值。

洋基和道奇今天進行三連戰最終場，隊長賈吉（Aaron Judge）因昨天撞牆休兵，比賽呈現投手戰，雙方直到第7局才各拿到1分。洋基8局上靠著瑞佐（Anthony Rizzo）保送、史丹頓（Giancarlo Stanton）長打以及卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）滾地球打下超前分，9局上菜鳥沃爾普（Anthony Volpe）補上兩分砲，終場以4：1險勝。

ANTHONY VOLPE TWO-RUN BOMB!!!! pic.twitter.com/KfJMYmjjWJ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2023年6月5日

洋基先發輪值洛登（Carlos Rodon）和蒙塔斯（Frankie Montas）本季仍一球未投，如今柯特斯又進入傷兵名單。球團認為他是輕微傷勢，明天將接受檢查，洋基總教練布恩（Aaron Boone）強調沒有動手術的計畫。