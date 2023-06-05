MLB／紅襪總仔盼張育成周三復健賽 美媒預測回歸時間點

張育成因鈎狀骨骨折進入傷兵名單，預計台灣時間周三將重啟復健賽，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）今天也透露他的最新狀況。

紅襪近期內野守備不穩定，和二壘手阿洛尤（Christian Arroyo）、張育成的缺陣脫不了關係。阿洛尤5月7日因右腿拉傷缺陣至今，他已在小聯盟打過6場復健賽，柯拉表示，「我們還沒談過，接下來會看他狀況，再決定怎麼做。」

張育成日前在2A復健賽仍感不適，柯拉透露他昨天已重啟打擊練習，「他昨天已用Trajekt發球機打擊練習，今天也有隨隊，希望他能在周二（美國時間）復出，但還得看情況。」

美國媒體「Masslive」分析，最好的情況是張育成待在小聯盟一周，紅襪客場之旅結束後，13日回到主場對上洛磯隊時歸隊。