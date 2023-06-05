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MLB／千賀滉大2.2局創旅美新低 菊池雄星5局8K無緣勝投

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大只投2.2局就被換下場，創旅美生涯新低。 路透
千賀滉大只投2.2局就被換下場，創旅美生涯新低。 路透

大都會今天在主場迎戰藍鳥，正好上演「日本內戰」，大都會千賀滉大主投2.2局失4分退場，菊池雄星主投5局失2分，但勝投被隊友搞砸，藍鳥終場以6：4擊敗大都會，系列賽完成橫掃。

此役是千賀滉大轉戰大聯盟後首次「投一休四」，他在2局上遭遇亂流，被莫瑞菲德（Whit Merrifield）擊出二壘安打失掉2分，3局上再被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出陽春砲。

兩出局後，查普曼（Matt Chapman）又補上一支二壘安打，捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）想牽制二壘跑者，卻將球傳到外野，查普曼趁機衝往本壘得到第4分。千賀接著又投出保送，被教練換退場。千賀總計2.2局被敲4支安打，失掉4分有3分自責，投出3次三振和5次保送，賽後防禦率上升至3.75。

菊池雄星今天投得相當平穩，范恩（Tommy Pham）是他唯一的天敵，3、5局各敲一發陽春砲，菊池今天5局被敲4支安打，失2分，送出8次三振、只有1次保送，防禦率降到4.40。

菊池雄星5局好投，卻無緣勝投。 法新社
菊池雄星5局好投，卻無緣勝投。 法新社

千賀的敗投在6局下解套，大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）和馬堤（Starling Marte）開轟，追到4：4平手。不過藍鳥7局上立刻靠貝爾特（Brandon Belt）兩分砲要回領先，終場就以6：4帶走勝利。

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