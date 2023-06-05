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MLB／大谷本季首度「中6日」 教頭：因為想讓他投200局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平挑戰單季200局投球。 美聯社
大谷翔平挑戰單季200局投球。 美聯社

大谷翔平的下一場登板日，確定將在10日出戰水手隊，這是他本季首度休6天的登板，總教練尼文（Phil Nevin）解釋考量，是因今年將是大谷首度單季投到200局，適時為他拉長休息天數。

「投手大谷」前一場出賽為3日對太空人，先發6局失5分吞敗，而他本季一直維持休5天的出賽節奏，日本媒體原在期待他在9日先發碰上小熊隊，將與鈴木誠也交鋒，但尼文今天公布的日期卻晚了一天，對手也因此變成水手。

尼文表示，這次是全體先發輪值都多獲得1天休息，「這是看了最近幾場比賽後所做的決定，雖然他的球路還是很威，但我們開始想到，今年我們希望他能投到200局，而他過去沒有過這樣的經驗，所以我認為是時候給他多一天休息了。」大谷過去單季最多投球局數為去年的166局。

大谷本季至今以投手出賽12場，共有10場是休5天登板，1場休3天是因前一場投球因雨中斷、球數較少，紀錄上雖有1場休6天以上的登板，但那是他的本季初登板，「中6日」將是他本季初體驗。

水手 小熊隊 大谷翔平

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