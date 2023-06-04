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MLB／普荷斯當球評菜鳥 韋恩萊特提點2出局後別做1件事

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
普荷斯明天將在紅雀隊客場面對海盜隊之戰為NBC擔任轉播球評。法新社
普荷斯明天將在紅雀隊客場面對海盜隊之戰為NBC擔任轉播球評。法新社

生涯703轟的「生化人」普荷斯（Albert Pujols），退休生活不寂寞，明天將在紅雀隊客場面對海盜隊之戰為NBC擔任轉播球評，昔日隊友韋恩萊特（Adam Wainwright）有良心建議：「轉播室不是蒸氣室」，要他克制點。

普荷斯去年球季結束後退役，履行與天使隊的10年1000萬美元「個人服務」合約，而合約中准許他參與紅雀的表揚儀式、大聯盟活動，而NBC為大聯盟合作轉播單位，普荷斯接「外務」沒有問題。

韋恩萊特過去已有擔任轉播球評的經驗，被問到想為普荷斯提供的建議，大爆隊友「話嘮」的料，「他有一堆故事，但問題是都很長。」韋恩萊特曾碰過自己已要離開蒸氣室，卻遇到普荷斯剛要進來，讓他一開起話匣子就停不下來，韋恩萊特因此在蒸氣室多待了34分鐘。

韋恩萊特建議普荷斯，千萬不要在兩出局後開啟一個話題，「進廣告時，才剛講到故事中段，等到廣告結束後，已經沒人想聽那個故事。」

韋恩萊特對於普荷斯的球評初體驗很有信心，「他一定會很棒，看看他對海盜的數據就知道。」普荷斯生涯共在海盜PNC球場出賽102場，打擊率高達3成74，敲出35轟、101分打點。

韋恩萊特 普荷斯 海盜

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