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MLB／天才老史面臨生涯告終危機 國民的合約沒保險慘了
34歲的「天才老史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）正面臨生涯告終的危機，報導指出他因嚴重的神經損傷，已經超過1個月無法進行任何復健，有可能無法再回賽場。
史特拉斯堡近年幾乎都在傷兵名單度過，去年6月9日的登板，是他相隔373天的出賽，結果投完馬上又回到傷兵名單；今年季前就因胸廓出口症候群被放進60天傷兵名單，今天「華盛頓郵報」揭露壞消息，「據3位知情人士透露，他已經超過1個月無法復健，能否再次投球蒙上陰影。」
報導中提到，一位了解史特拉斯堡想法的消息人士指出，他現在的計畫就是休息，看看何時疼痛能降低到可以承擔的程度，但前景並不樂觀。
史特拉斯堡以2009年選秀狀元的身分加入國民，2019年率隊奪冠，自己也拿下世界大賽MVP，他在季後選擇跳出合約，國民端出7年2.45億美元合約留下他，但接下來卻是不斷的傷兵名單遊。
包括今年在內，史特拉斯堡的合約還剩4年，對球團來說更麻煩的是，由於他當時簽約的年齡已經偏高，且過去就有傷病史，保險公司承保失能險的保費極高，因此最終並未保險，也就是說國民只能自行埋單。
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