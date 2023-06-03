MLB／大谷翔平遭9安、2轟掃射 6局失5分吞本季第2敗

大谷翔平遭遇砲襲，今天面對太空人隊先發6局失5分，被敲本季單場新高的9安打，包括挨了兩發全壘打，天使終場以2：6輸球，大谷承擔本季第2敗，在打擊區上4打數沒安打、吞下2K，靠1次保送上壘。

兩隊今天在太空人主場進行4連戰的第2戰，大谷開啟雙刀模式，擔綱先發投手、第1棒出賽。

大谷先發6局、共用107球，被敲9安打、失5分，有6次三振、1次保送，賽後防禦率3.30。

大谷投球被砲轟，在打擊區上也沒貢獻，4打數沒安打、吞下2K。 路透社

大谷被敲安打偏多，1局下就在一出局後被潘尼亞（Jeremy Pena）敲安，並靠失誤、暴投進占三壘，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）隨之掃出兩分砲，狙擊大谷的89.2哩橫掃球。

5局下、兩出局遭遇另一波危機，大谷保送潘尼亞、被艾瓦瑞茲敲安攻占得點圈，布萊格曼（Alex Bregman）補上安打挹注1分打點，第6局則是挨了祖克斯（Corey Julks）的兩分砲，這回是90.5哩的卡特球被逮到。

太空人由左投瓦德茲（Framber Valdez）先發，投7局僅被敲5安打、無失分，天使打線直到他退場後才有所突破，8局上3安打加1失誤的串聯攻下2分，此役團3支雙殺打扼殺攻勢。