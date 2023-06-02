MLB／年年進傷兵名單 紅襪「拍賣哥」左肩痠痛提前退場

紅襪隊今天在主場以8：2擊敗紅人，不過先發左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）再度因傷退場，總教練柯拉（Alex Cora）透露塞爾明天將接受核磁共振檢查。

塞爾今天在第4局因左肩痠痛被換下場，總計主投3.2局被敲5支安打，失1分，投出6次三振、1次保送。塞爾退場後換上賈沙（Justin Garza），他成功化解壘上有人危機。

紅襪則在4局和7局分別攻下1分，紅人8局上靠著紐曼（Kevin Newman）二壘安打，加上麥克連（Matt McLain）的安打追平比分，不過紅襪8局下打出6分大局，鎖定比賽勝利。

34歲的塞爾加盟紅襪後一直在和傷病對抗，2020年曾動TJ手術，他上一次整季沒進入傷兵名單要追溯至2017年。柯拉賽後直言，「我不能不負責，我們了解彼此，很明顯他經歷的一切不容易，我必須保護他。」