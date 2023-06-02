MLB／張育成3日重啟打擊訓練 再次朝歸隊前進

效力紅襪隊的台將張育成，打了1場復健賽後因左手仍有痠痛感緊急喊停，他預計在明天重啟打擊練習，據波士頓環球報記者亞伯拉罕（Pete Abraham）指出，「他現在越來越好了」。

張育成在4月底因左手鉤狀骨折動刀，僅僅1個月就回歸賽場，但進展並不順利，5月27日在2A的復健賽3打數沒有安打、吞下2次三振，賽後反應在打某些角度的球仍有痠痛感，球團因此暫停他的出賽，將他召回波士頓檢查、治療。

好消息是檢查確認張育成沒有結構性損傷，只是單純的痠痛，他也預計在明天重啟打擊練習，再次朝歸隊前進。

張育成本季敲出3轟、打擊率1成36，但紅襪對他更迫切的需求是守備，尤其本季在游擊防區一直無法找到解答，而張育成今年的17場出賽裡就有11場是擔任先發游擊手，在他受傷之前，已漸被視為紅襪最穩妥的選項。