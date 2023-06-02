快訊

凶手找到了？高雄台鐵加油工命案 嫌犯墜樓送醫搶救中

晚餐煮粥竟成「劇毒料理」！非洲一家15人離奇亡 當局曝原因

MLB／77歲傳奇球星讚大谷是「偉大資產」 最頂尖又很帥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／因投球計時吵架 薛則強調：我是為裁判發聲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
薛則第5局與主審有言語交鋒，這回問題又是出在投球計時器。 美聯社
薛則第5局與主審有言語交鋒，這回問題又是出在投球計時器。 美聯社

大都會今天以4：2擊敗費城人隊，薛則（Max Scherzer）先發7局僅失2分（責失1分）、送出9次三振奪勝，但第5局與主審有言語交鋒，這回問題又是出在投球計時器，但他強調賽後的長篇大論不是為了自己，而是為了裁判發聲。

大聯盟現行規定換局之間為2分鐘，投手則有8球熱身空間，而此役大都會捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）為4局下最後一位打者，薛則5局上站上投手丘後，還在等待他穿上捕手護具，以致耽誤到一些時間，當主審吉布森（Tripp Gibson）示意該局開始時，薛則尚未完成他的熱身準備。

薛則當場雙手一攤，氣噗噗揮手，賽後解釋當時狀況，他不解的是，「為何裁判不能酌情給予選手完成準備？有必要這麼龜毛嗎？」他形容現在對投球計時的執行嚴格程度，就像是拿時鐘丟選手的臉，要大家注意每1秒都不能放過。

薛則透露，當時他問主審，為何不能讓他完成規定的8球熱身，吉布森給予的回應是如果自己不嚴格執行時間規定，「大聯盟會對我生氣」，因此薛則的怒火並非指向主審，而是大聯盟。

「這種狀況不只是令投手、選手洩氣，主審也是一樣。」薛則說：「這是吉布森自己說的，他感覺自己被束縛，這只是一件很平常的事情，為何不能給予裁判裁量權，讓他們決定是否准許選手完成例行的8球熱身。」

薛則表示，今天自己在賽後說出這件事，也是因為吉布森表達希望帶出這項議題，「他說他們也希望讓比賽正常，像今天這樣的狀況，他們希望能有裁量權決定是否給予選手時間。」薛則表示，裁判對於被投球計時器綁架的比賽現況也很失望，「我說，我會為他發聲。」

薛則 大聯盟 大都會

延伸閱讀

MLB／吉田正尚第7轟出爐 雙安場次追平紅襪81年前紀錄

MLB／大谷翔平對白襪單場雙響 第2轟459英尺刷新生涯紀錄

小資光芒、金鶯雄踞美東 邪惡洋基快沒戲唱了

中職／開球比投球緊張 羅力見證背號高掛球場感觸深

相關新聞

MLB／張育成3日重啟打擊訓練 再次朝歸隊前進

效力紅襪隊的台將張育成，打了1場復健賽後因左手仍有痠痛感緊急喊停，他預計在明天重啟打擊練習，據波士頓環球報記者亞伯拉罕（...

MLB／77歲傳奇球星讚大谷是「偉大資產」 最頂尖又很帥

天使今天在客場出戰太空人隊，賽前先上演傳奇會面，現年77歲的「10月先生」傑克森（Reggie Jackson）來到現場...

MLB／因投球計時吵架 薛則強調：我是為裁判發聲

大都會今天以4：2擊敗費城人隊，薛則（Max Scherzer）先發7局僅失2分（責失1分）、送出9次三振奪勝，但第5局...

MLB／單場2轟包辦天使投打5冠王 大谷：現在感覺很好

天使隊昨天全場5轟，大谷翔平本季首次單場雙響砲，攜手楚奧特一同開轟，以12：5大勝白襪隊，大谷翔平更以15轟衝上美聯全壘...

MLB／投18球收下2勝仍有先發夢 運動家教頭對藤浪說NO

運動家隊日籍投手藤浪晉太郎降到牛棚超過1個月，以後援投手身分拿到兩勝，但他最大目標還是重返先發，強調已經愈來愈適應大聯盟...

MLB／吉田正尚第7轟出爐 雙安場次追平紅襪81年前紀錄

吉田正尚今天首打席就敲出本季第7轟的陽春砲，之後又在8局敲出二壘安打，連續4場比賽敲出2支以上安打，累計本季已21場比賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦