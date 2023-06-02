MLB／因投球計時吵架 薛則強調：我是為裁判發聲

大都會今天以4：2擊敗費城人隊，薛則（Max Scherzer）先發7局僅失2分（責失1分）、送出9次三振奪勝，但第5局與主審有言語交鋒，這回問題又是出在投球計時器，但他強調賽後的長篇大論不是為了自己，而是為了裁判發聲。

大聯盟現行規定換局之間為2分鐘，投手則有8球熱身空間，而此役大都會捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）為4局下最後一位打者，薛則5局上站上投手丘後，還在等待他穿上捕手護具，以致耽誤到一些時間，當主審吉布森（Tripp Gibson）示意該局開始時，薛則尚未完成他的熱身準備。

薛則當場雙手一攤，氣噗噗揮手，賽後解釋當時狀況，他不解的是，「為何裁判不能酌情給予選手完成準備？有必要這麼龜毛嗎？」他形容現在對投球計時的執行嚴格程度，就像是拿時鐘丟選手的臉，要大家注意每1秒都不能放過。

薛則透露，當時他問主審，為何不能讓他完成規定的8球熱身，吉布森給予的回應是如果自己不嚴格執行時間規定，「大聯盟會對我生氣」，因此薛則的怒火並非指向主審，而是大聯盟。

「這種狀況不只是令投手、選手洩氣，主審也是一樣。」薛則說：「這是吉布森自己說的，他感覺自己被束縛，這只是一件很平常的事情，為何不能給予裁判裁量權，讓他們決定是否准許選手完成例行的8球熱身。」

薛則表示，今天自己在賽後說出這件事，也是因為吉布森表達希望帶出這項議題，「他說他們也希望讓比賽正常，像今天這樣的狀況，他們希望能有裁量權決定是否給予選手時間。」薛則表示，裁判對於被投球計時器綁架的比賽現況也很失望，「我說，我會為他發聲。」